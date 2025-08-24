CM Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्र्यांचे ऑक्टोबरचे वचन, डिसेंबरपर्यंत शहरवासीयांना पाणी देण्याची नवीन तारीख

छत्रपती संभाजीनगर : नवीन योजनेतून शहरवासीयांना ऑक्टोबरमध्ये पाणी देणारच, असा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. खुद्द मंत्रालयात सर्व यंत्रणांच्या बैठकीत त्यांनी हा शब्द दिला होता. प्रत्यक्षात आज फारोळ्याला जलपूजनाला आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या शब्दांवर पाणी फिरवित ऑक्टोबरऐवजी डिसेंबरची तारीख दिली. त्यामुळे पाणीटंचाईने आधीच त्रासलेल्या शहरवासीयांना सुरळीत पाण्यासाठी आणखी चार महिने वाट पाहावी लागणार आहे..आजी-माजी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या खेळीमुळे शहरवासीयांना २० वर्षांपासून पाणीटंचाईचे चटके सहन करावे लागत आहेत. त्यामुळे जनमन संतप्त आहे. त्यावर ‘सकाळ’ने कुठेय पाणी? वृत्तमालिका प्रसिद्ध करून नागरिकांच्या संतापाला वाट मोकळी करून दिली. नवीन पाणी योजना का रखडली, याचे सविस्तर विवेचनही मालिकेतून केले..यानंतर प्रशासनालाच नव्हे, तर मंत्रालयालाही दखल घ्यावी लागली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पाणी योजनेतील सर्व यंत्रणांची बैठक घेतली आणि कामाची गती वाढविण्याचे आदेश दिले. ऑक्टोबरपर्यंत शहराला मुबलक पाणी मिळेलच, असा शब्द याच बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी दिला. यामुळे शहरवासीयांनाही दिलासा मिळाला होता. परंतु, शनिवारी (ता. २३) फारोळा येथे नव्या २६ एमएलडी क्षमतेच्या जलशुद्धीकरण केंद्राचे जलपूजन करतेवेळी त्यांनी शब्द फिरविला. ऑक्टोबरऐवजी डिसेंबरची तारीख देत प्रत्यक्षात त्यांनी शहराचे पाणीच दोन महिन्यांनी फिरविले! याची घटनास्थळीही चर्चा होती..दरम्यान, शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करत आता कुठे पूर्णत्वाकडे आले आहे. डिसेंबरअखेरपर्यंत २०० एमएलडी वाढीव पाणी मिळेल, तर मार्च २०२६ पर्यंत योजनेचे संपूर्ण काम पूर्ण करा, असे आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शनिवारी दिले. फारोळा येथील नव्या २६ एमएलडी क्षमतेच्या जलशुद्धीकरण केंद्राचे जलपूजन करण्यात आले. ते पुढे म्हणाले, की अडचणींवर मात करत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महापालिकेने आजघडीला ८२ टक्क्यांवर काम आणले आहे. शहराची पुढील ३० वर्षांची पाण्याची गरज लक्षात घेऊन ही योजना आखण्यात आली असून ३६५ दिवस २४ तास पाणी मिळावे, यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे..Nashik Crime : आनंदवलीत देशी दारू व गांजा जप्त; पोलिसांनी दोन संशयितांना घेतले ताब्यात.यावेळी पालकमंत्री संजय शिरसाट, मंत्री अतुल सावे, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, खासदार संदीपान भुमरे, डॉ. भागवत कराड, डॉ. कल्याण काळे, आमदार प्रदीप जैस्वाल, सतीश चव्हाण, नारायण कुचे, अनुराधा चव्हाण, संजय केणेकर, माजी महापौर नंदकुमार घोडेले, महापालिकेचे आयुक्त जी. श्रीकांत, विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंता मनीषा पलांडे, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख राजेंद्र जंजाळ, जीव्हीपीआरचे संचालक शिवा रेड्डी यांची प्रमुख उपस्थिती होती..व्यासपीठावरूनच कंत्राटदाराला विचारले, कधी काम होईल?२६ एमएलडी क्षमतेच्या नव्या जलशुद्धीकरण केंद्रामुळे शहराला मिळणाऱ्या पाण्यात वाढ झाली आहे. त्यामुळे पाण्याचे वेळापत्रक दोन दिवसांनी कमी होणार असले, तरी मुख्यमंत्र्यांनी शब्द फिरविल्यामुळे आता ऑक्टोबरऐवजी डिसेंबरमध्ये शहराला वाढीव २०० एमएलडी पाणी मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी व्यासपीठावरून कंत्राटदाराला ‘काम कधी करता?’ असा प्रश्न करत मार्च २०२६ पर्यंत योजना पूर्ण करा, असे आदेश दिले..महिनाभरात ८२२ कोटी मिळणारशहराच्या २,७४० कोटी रुपयांच्या पाणी योजनेत महापालिकेचा ८२२ कोटींचा स्वहिस्सा आहे. शहरातील लोकप्रतिनिधींनी महापालिकेची एवढी मोठी रक्कम टाकण्याची ऐपत नसल्याचा मुद्दा माझ्याकडे मांडला. त्यानुसार महापालिकेला हुडकोच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. महिनाभरात ही रक्कम मिळून जाईल. त्यामुळे महापालिकेची चिंता आता मिटली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.