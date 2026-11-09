Water Shortage: ऐन दिवाळीत म्हाडा गृहप्रकल्पात पाणीबाणी चार महिन्यांतच विहीर आटली, महापालिकेचे पाणी मिळेना; ३९० कुटुंबांना त्रास

चिकलठाणा : चिकलठाणा विमानतळाच्या मुख्य गेटसमोर असलेल्या म्हाडाच्या नव्याने कार्यान्वित झालेल्या गृहप्रकल्पात ऐन दिवाळीच्या सणातच भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. प्रकल्पातील विहीर आटल्यामुळे ३९० कुटुंबांवर खासगी टॅंकर मागवून तहान भागविण्याची वेळ आली असून, नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे..म्हाडा प्रशासनाच्या वतीने चिकलठाणा विमानतळाच्या परिसरात दहा मजली, १० इमारतींचा आणि ३९० घरांचा हा गृहप्रकल्प उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचे काम डिसेंबर २०२५ मध्ये पूर्ण झाले असून, त्यातील ८ इमारती कार्यान्वित झाल्या आहेत. म्हाडा प्रशासनाने सुमारे ३०० घरांचे ताबापत्र दिल्यानंतर सध्या याठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर नागरिक राहण्यास आले आहेत. प्रकल्पामध्ये एक विहीर व तीन बोअरवेलची व्यवस्था असल्याने पाण्याचा मुबलक साठा असल्याचा दावा म्हाडा प्रशासनाकडून करण्यात आला होता. मात्र, अवघ्या तीन ते चार महिन्यांतच हे जलस्त्रोत आटले..ऐन दिवाळीत पाणीटंचाई निर्माण झाल्यामुळे रहिवाशांना आर्थिक भुर्दंड सहन करून खासगी टॅंकरने पाणी मागवावे लागत आहे.३९० घरांसाठी केवळ विहीर व बोअरचे पाणी पुरणार नाही. ऐन दिवाळीत आम्हाला टॅंकर मागवावा लागला आहे. पुढील काळात पाण्याविना राहणे अशक्य आहे. म्हाडाने मनपाचे पाणी त्वरित मिळण्यासाठी पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.– मनोज शेजूळ, रहिवासी.चिकलठाणा येथील गृहप्रकल्पासाठी महापालिकेची पाणीजोडणी मिळावी, यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे. दिवाळी संपल्यानंतर लवकरात लवकर पाणी कसे उपलब्ध होईल, यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू असून, नागरिकांची गैरसोय होऊ देणार नाही.– एस. डी. बाहेगव्हाणकर, कार्यकारी अभियंता, म्हाडा, छत्रपती संभाजीनगररहिवाशांचाआंदोलनाचा इशारात्वरीत महापालिकेची पाणीजोडणी करून देण्यात यावी, अशी मागणी रहिवाशांनी म्हाडा प्रशासनाकडे केली आहे. अन्यथा म्हाडा कार्यालयासमोर हंडा मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा नागरिकांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे..म्हाडा प्रशासनाची उदासीनताम्हाडा प्रशासनाने महापालिकेचे पाणी कनेक्शन जोडले जाईल, असा दावा केला होता; परंतु प्रत्यक्षात कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत. महापालिका स्तरावरून पाणी मिळवून देण्यासाठी म्हाडा अधिकाऱ्यांची मोठी उदासीनता दिसून येत आहे. या प्रकल्पात दीड हजार नागरिक निवास करणार असून, सद्यःस्थितीत ६०० ते ७०० नागरिक राहतात. पाण्याची भीषण समस्या पाहून अनेकजण याठिकाणी राहण्यास येण्याचे टाळत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.