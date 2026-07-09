Chhatrapati Sambhajinagar: चिखलफेक करीत जीव मुठीत धरून ये-जा करण्याची वेळ!

छत्रपती संभाजीनगर: चौक म्हटला म्हणजे वाहतूक नियमन, शिस्त आणि सुरक्षितता अपेक्षित असते. वसंतराव नाईक चौकात (सिडको चौक) याचा काही संबंध राहिलेला नाही, असे चित्र गेल्या काही दिवसांपासून आहे. खोदून झाल्यावर कामचलाऊ भराव टाकलेल्या रस्ता पार चिखलात गेला आणि जीवघेणे खड्डे पडले. त्यामुळे वाहनधारकांना महापालिकेच्या कारभारावर चिखलफेक करीत, जीव मुठीत घेऊन मार्गस्थ व्हावे लागत आहे. चिखल, खड्ड्यांचाच सिग्नल झाल्याने कृत्रिम सिग्नलची गरजच उरलेली नाही. साऱ्या शहराशी संबंध असलेल्या या महत्त्वाच्या चौकातील दुरवस्थेबद्दल यंत्रणेला काहीच कसे वाटत नाही? असा उद्विग्न सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत..कामगार चौकात खोदकामाचा डोंगरकामगार चौकात अजूनही सुरू असलेल्या खोदकामाचा अवाढव्य डोंगर कसाबसा पार करून निघालेल्या वाहनधारकांना पुढे सिडको चौकात मोठी कसरत करावी लागत आहे. कामगार चौक ते सिडको चौकादरम्यान विद्याधन कॉलेजपासून सिग्नलपर्यंतची मार्गिका अस्तित्वहीन झाली आहे. या चौकाच्या तोंडाशीच काही दिवसांपूर्वी मोठे खोदकाम झाले होते. जे बुजवले ते वाहनांच्या रेट्याने खोल गेले आणि पावसामुळे ही खोली आणखी वाढली. परिणामी, मूळ मार्गिका निम्म्याहून कमी झाली. चिखल आणि खड्ड्यांमुळे हेलकावे खात येणारे दुचाकीस्वार सिग्नल लागताच थांबतात आणि त्यांचे चप्पल-बूट चिखलाने माखतात, पायावर चिखल उडतो. सिग्नल सुटला, की अवाढव्य खड्डे चुकविण्याचे दिव्य पार करावे लागते. चिखल, खड्ड्यांचा भाग चुकविण्यासाठी दुचाकीस्वार उरलेल्या कपारीयुक्त भागाकडे येण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे एकमेकांच्या अंगावर गेल्यासारखे चित्र कायम दिसते..Eknath Shinde Sharad Pawar : आजारी उपमुख्यमंत्री शिंदे तातडीने विधानभवनात, शरद पवारांचे केलं स्वागत; दाढीवर हात फिरवत मिलिंद नार्वेकरांसोबत मिळवला हात, नेमकं काय घडलं.असा हा विस्कळित चौकसिडकोतील सिग्नलवरून सिडको बसस्थानक (जळगाव रोड), आकाशवाणी, जालना रोडकडे वळणाऱ्यांची संख्या नित्य मोठी असते. त्यातच जळगाव मार्ग रुंदीकरणाचे काम सिडको चौकाच्या तोंडाशी आल्याने परिवहन महामंडळाच्या बस सर्व्हिस रोडने आत-बाहेर करीत आहेत. प्रवासी मिळविण्यासाठी रिक्षाचालकांचा आटापिटा सुरू असतो. एखादे वाहन मध्येच अडकले तर कोण कुठे जातोय, हेच कळत नाही. हा सारा प्रकार या चौकात होत असल्याने पोलिसही हतबल होतात..सिग्नलची असमानताकामगार चौकातून बसस्थानक, आकाशवाणी किंवा जालना रोडकडे वळणाऱ्यांसाठी सिग्नल केवळ ४६ सेकंदांचा आहे. मात्र, याच वाहनधारकांना रेड सिग्नल पडला की सुमारे १२० सेकंद थांबावे लागते. कामगार चौकातून सिडकोत जाणाऱ्या रस्त्याची डावी मार्गिका खड्डे आणि चिखलाने भरल्याने ४६ सेकंदात मोजकीच वाहने मार्गस्थ होतात. त्यात खासगी बस किंवा मोठे वाहन असल्यास ही संख्या आणखी कमी होते. सकाळ व सायंकाळी या भागात वाहनांची रांग असते. त्यामुळे अनेकांना दोन ते तीनवेळा सिग्नल पडल्याचे पहावे लागते..Pune Water: पुण्याला दिलासा! खडकवासला धरणसाखळीत 16 टीएमसी पाणीसाठा, आवक अजूनही कायम.आता होईल तात्पुरती मलमपट्टीचिखल, खड्डे लपविण्यासाठी आता मुरूम वगैरे टाकून तात्पुरती मलमपट्टी केली जाईल. पण त्यामुळे चिखलाचे प्रमाण कमी होण्यापेक्षा वाढेलच. परिणामी, ठोस उपाययोजनेची गरज नागरिकांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.