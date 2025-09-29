Love Marriage Dispute : नात्यातील मुलीशी प्रेमविवाह केल्याच्या वादातून एकावर चाकूने सपासप तीन वार; राफेउद्दिनला रक्तबंबाळ अवस्थेत सोडून...

सिडको परिसरात नात्यातील मुलीसोबत प्रेमविवाह केल्याच्या वादातून हल्ला.संशयित मुजम्मिल पठाणला पोलिसांनी अटक केली.जखमी युवकावर उपचार सुरू असून पुढील तपास पोलिस करत आहेत..सिडको : नात्यातील मुलीशी प्रेमविवाह केल्याचा वाद सिटी चौक पोलिसापर्यंत गेला. त्यानंतर ‘तडजोड करू’ म्हणत एकाला दुचाकीवर बसवून नेत पोट, छाती आणि खांद्यावर चाकूने वार करून गंभीर जखमी केले. एमजीएम दवाखान्यासमोरील रस्त्यावर शनिवारी (ता. २७) सायंकाळी सहाला ही घटना घडली..मुजम्मिल पठाण ऊर्फ मुजू पटेल आणि त्याची पत्नी आयशा (दोघे रा. रोशनगेट) अशी संशयितांची नावे आहेत. यातील मुजम्मिलला अटक झाल्याची माहिती सहायक पोलिस निरीक्षक गौतम वावळे यांनी दिली..Pramod Padswan Case : फरारी जयश्री दानवेला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या; मावस बहिणीकडे बसली होती लपून, नेमकं काय आहे प्रकरण?.परवीन बेगम मोहंमद सलाउद्दीन (वय ४५, रा. रशीदपुरा) यांनी दिलेल्या तक्रारीचा आशय असा : आरोपी मुजम्मिल पठाण याने आठ ते नऊ महिन्यांपूर्वी लव्ह मॅरेज केले. त्याची पत्नी आयशा ही फिर्यादीच्या नात्यातील आहे. या प्रकरणात जखमी राफेउद्दिन याने मुजम्मिलविरुद्ध सिटी चौक पोलिस ठाण्यात अदखलपात्र गुन्हा नोंदविला होता..तो मिटवून घेऊ, असे म्हणत मुजम्मिल हा राफेउद्दिनला दुचाकीवर बसवून एमजीएम रुग्णालयासमोर घेऊन आला. तेथे त्याच्यासोबत वाद उकरून काढत मुजम्मिलने जिवे मारण्याच्या उद्देशाने चाकूहल्ला केला. आयशानेदेखील त्याला मारहाण केली. राफेउद्दिनला रक्तबंबाळ अवस्थेत सोडून ते पसार झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.