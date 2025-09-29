छत्रपती संभाजीनगर

Love Marriage Dispute : नात्यातील मुलीशी प्रेमविवाह केल्याच्या वादातून एकावर चाकूने सपासप तीन वार; राफेउद्दिनला रक्तबंबाळ अवस्थेत सोडून...

Love Marriage Dispute Leads to Stabbing in Cidco : या प्रकरणात जखमी राफेउद्दिन याने मुजम्मिलविरुद्ध सिटी चौक पोलिस ठाण्यात अदखलपात्र गुन्हा नोंदविला होता.
सकाळ डिजिटल टीम
  1. सिडको परिसरात नात्यातील मुलीसोबत प्रेमविवाह केल्याच्या वादातून हल्ला.

  2. संशयित मुजम्मिल पठाणला पोलिसांनी अटक केली.

  3. जखमी युवकावर उपचार सुरू असून पुढील तपास पोलिस करत आहेत.

सिडको : नात्यातील मुलीशी प्रेमविवाह केल्याचा वाद सिटी चौक पोलिसापर्यंत गेला. त्यानंतर ‘तडजोड करू’ म्हणत एकाला दुचाकीवर बसवून नेत पोट, छाती आणि खांद्यावर चाकूने वार करून गंभीर जखमी केले. एमजीएम दवाखान्यासमोरील रस्त्यावर शनिवारी (ता. २७) सायंकाळी सहाला ही घटना घडली.

