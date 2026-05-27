Chhatrapati Sambhajinagar: दुर्गंधी, साथीच्या आजारांनी नागरिक हैराण; सिडको प्रशासनाविरोधात संताप, ठिकठिकाणी साचले कचऱ्याचे ढीग

बजाजनगर: सिडकोवाळूज महानगर १ व २ परिसरात कचऱ्याचे साम्राज्य पसरले असून मुख्य रस्ते, अंतर्गत मार्गावर कचऱ्यांचे ढीग साचले आहेत. कचऱ्यामुळे परिसरात तीव्र दुर्गंधी पसरली असून नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे..वारंवार लेखी तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे..सिडको वाळूज महानगरातील कचरा व्यवस्थापन पूर्णपणे कोलमडल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. मुख्य पाइपलाइन रोडसह अंतर्गत रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात कचरा साचला असून कुजलेल्या कचऱ्यामुळे दुर्गंधी अधिक वाढली आहे.कचऱ्याच्या ढिगांमुळे डासांचे प्रमाण वाढले असून परिसरात साथीच्या आजारांचा धोका निर्माण झाला आहे. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना या परिस्थितीचा सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागत आहे.."रस्त्यावर पडलेला कचरा तत्काळ उचलण्यात येईल व घंटागाड्यांना नियमित कचरा संकलन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत." -भुजंग गायकवाड, प्रशासक.घंटागाडीचा पत्ताच नाहीपरिसरातील कचरा संकलनासाठी घंटागाडीची व्यवस्था करण्यात आली असली तरी अनेक भागांत ही घंटागाडी आठ-आठ दिवस फिरकत नसल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे. त्यामुळे नागरिक कचरा रस्त्यावर टाकत आहेत..कचरा पेटवण्याच्या प्रकारात वाढकाही ठिकाणी कचरा संकलन करणारे कर्मचारी कचरा गोळा करून त्याला आग लावून नष्ट करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे परिसरात धुराचे लोट निर्माण होत असून प्रदूषणात मोठी वाढ होत आहे. या प्रकारामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे..नाक दाबून सोसायटीत प्रवेशसंपूर्ण रस्त्याच्या बाजूला कचरा साचल्याने सोसायटीत जाताना नाक दाबून प्रवेश करावा लागतो. दुर्गंधीमुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि मुलांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. सिडको प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी करूनही दुर्लक्ष केले जात आहे, असे रहिवासी भगवान भराड यांनी सांगितले.