Chhatrapati Sambhajinagar News : शहर १७ लाखांचे; पण बस शंभर, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा

छत्रपती संभाजीनगर - शहराचा झपाट्याने विस्तार होत असून, लोकसंख्या १७ लाखांवर पोचली. पण, पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. वाढत्या लोकसंख्येनुसार पुणे, मुंबईच्या धर्तीवर ४०० शहर बसची गरज आहे. सध्या स्मार्ट सिटी अंतर्गत केवळ १०० बस उपलब्ध आहेत. यातील बहुतांश बस सात वर्षे जुन्या झाल्याने बंद असतात. त्यामुळे नागरिकांना नाइलाजाने रिक्षांमधून प्रवास करावा लागतो. ३५ ई-बस व १०० पीएम बसची प्रतीक्षा कायम आहे..संभाजीनगराची लोकसंख्या परिसरातील औद्योगिकरणामुळे वाढत आहे. वाळूज, चिकलठाणा, शेंद्रा-बिडकीन व नव्या डीएमआयसीमुळे आगामी दहा-वीस वर्षांत शहराचा चेहरामोहरा बदलला जाईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.ऑटोमोबाइल, फार्मास्युटिकल्स, इंजिनिअरिंगसारख्या उद्योगांमुळे हजारो तरुणांना रोजगार मिळत असून, वेरूळ-अजिंठा लेण्यांमुळे संभाजीनगर शहर जागतिक स्तरावर पोचलेले आहे. त्या अनुषंगाने शहरात पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी अभियानात शहराचा समावेश झाल्यामुळे खऱ्या अर्थाने शहर स्मार्ट होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता..पण, ३१७ कोटींचे रस्ते, मिटमिट्यातील प्राणिसंग्रहालय, शहरात सीसीटीव्हीचे जाळे यासह बोटावर मोजण्याएवढीच कामे झाली. त्यात शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी १०० बस खरेदी करून २०१९ पासून शहर बस सेवा सुरू करण्यात आली. पण शहराची वाढती लोकसंख्या वाहता या बस तुटपुंज्या आहेत.स्मार्ट सिटी प्रशासनाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार शहरात सुमारे ४०० शहर बसची गरज आहे. पण, बसची संख्या अपुरी असल्याने रस्त्यावर आजही रिक्षांची गर्दी आहे. रिक्षाचालकांमार्फत प्रवाशांना दिल्या जाणाऱ्या त्रासाचे प्रकार वारंवार समोर येतात. दरम्यान, राज्यकर्ते विविध व्यासपीठावरून छत्रपती संभाजीनगर हे राज्यातील प्रमुख ग्रोथ सेंटर असल्याचे सांगतात. त्यानुसार शहराची वाटचालही सुरू आहे..स्मार्ट बसची आता भंगाराकडे वाटचालमुंबईत सार्वजनिक वाहतुकीसाठी 'बेस्ट'ची स्वतंत्र व्यवस्था आहे. पुण्यात हा भार 'पीएमटी'वर आहे, पण छत्रपती संभाजीनगर शहरात आजघडीला स्मार्ट सिटीच्या १०० पैकी ७०-८० बस रस्त्यावर धावतात. या बसचे ७ वर्षे वय झाले असून, तांत्रिकदृष्ट्या भंगाराच्या दिशेने या बसची वाटचाल सुरू आहे. त्यामुळे प्रवाशांचा भार उचलण्यासाठी नव्या बसची गरज आहे. स्मार्ट सिटीमार्फत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न अपुरे ठरत आहेत..यंत्रणा सज्ज; पण बसला ब्रेकचार वर्षांपूर्वी ३५ इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बस भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय झाला. त्यासोबत दोन वर्षांपासून पीएम बस योजनेअंतर्गत शहराला १०० बस मिळणार, अशी चर्चा सुरू आहे. त्यानुसार सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. पण, बसचे आगमन कधी होणार? याविषयी अनिश्चितता आहे. स्मार्ट सिटीने जाधववाडी भागातील स्मार्ट बस डेपोमध्ये ई-बस चार्चिंगची व्यवस्था केली आहे..पीएम बस योजनेसाठी इमारतीचे बांधकाम करून ठेवले. राज्यातील इतर शहरांच्या बाबतीत छत्रपती संभाजीनगर शहर या सुविधांमध्ये पुढे आहे. पण, त्याला शासनाची साथ मिळत नसल्याचे चित्र आहे. महापालिकेतील नव्या सत्ताधाऱ्यांकडून शहराची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी प्राधान्य मिळणे शहरवासीयांना अपेक्षित आहे..