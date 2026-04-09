Chhatrapati Sambhajinagar: नेत्यांनो बघा, तुमचे पाप धुण्यासाठी; लागणार २५ कोटी लिटर पाणी!

छत्रपती संभाजीनगर: सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनो, तुम्ही तब्बल २० वर्षे शहरवासीयांना 'पाणी... पाणी...' करायला लावले. तुम्ही केलेले 'पाप' इतके आहे, की पवित्र गोदामाईच्या पाण्याने ते धुऊन काढावे लागत आहे आणि त्यासाठी थोडेथोडके नव्हे, तर तब्बल २५ कोटी लिटर पाणी वाया घालवावे लागणार आहे! ३८ किलोमीटरची नवी जलवाहिनी धुण्यासाठी ही कसरत करावी लागत आहे..शहराच्या पाणी पुरवठ्याचा २० ते २५ वर्षांपासून खेळखंडोबा सुरू आहे. नेत्यांनी पाण्यात राजकारण करून अनेक योजनांचे गाजर नागरिकांना दाखविलेले व स्वार्थ साध्य झाल्यानंतर या योजना गुंडाळण्यात आल्या. त्या त्या वेळच्या अधिकाऱ्यांनीही त्यांना 'साथ' दिली. यात समांतर पाणी पुरवठा योजनेलाही मूठमाती दिली गेली. तथापि, २०१९ मध्ये मंत्री अतुल सावे यांनी कृतीशील पुढाकाराने मंजूर झालेल्या पाणी योजनेला २०२६ मध्ये मूर्त स्वरूप येत आहे..२००५ पासून शहराची तहान भागवण्यासाठी नवनवीन योजना आखल्या गेल्या पण पाणी योजना प्रत्यक्षात यायला २० वर्षे लागली. या काळात पिढ्या बदलल्या, पण नळाला पाणी काही आले नाही. 'सकाळ'ने प्रसिद्ध केलेली 'कुठेय पाणी?' वृत्तमालिका, न्यायालयाने वारंवार घेतलेल्या सुनावण्या, प्रशासकीय यंत्रणेने घेतलेली मेहनत यामुळे अखेर २,७४० कोटी रुपयांची पाणी योजना पूर्णत्वास आली असून, मुख्य २५०० मिलिमिटर व्यासाची पाइपलाइन धुतल्यानंतर शहरात पाणी पुरवठा सुरू केला जाईल..तोपर्यंत मात्र सध्या पाण्याची नासाडी सुरू आहे. ही नासाडी म्हणजे पाणी योजनेत आडकाठी आणणाऱ्याचे पाप धुण्यासाठीच आहे का? असा प्रश्न यानिमित्ताने केला जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ३८ किलोमीटर लांबीच्या आणि मोठ्या व्यासाच्या जलवाहिनीला हाय-प्रेशरने धुण्यासाठी अनेक दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज भासणार आहे. पाइपलाइन भरण्यासाठी २०० एमएलडी पाणी लागते तर आत्तापर्यंत ४० ते ५० एमएलडी पाणी वापरण्यात आले आहे, असे सूत्रांनी सांगितले..एका बाजूला शहर आठ-आठ दिवस पाण्यासाठी व्याकूळ असते आणि दुसऱ्या बाजूला शहरातील तत्कालीन व विद्यमान नेत्यांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे हे पाणी वाया घालवण्याची वेळ आली आहे.पाइपलाइन धुणे तांत्रिकदृष्ट्या गरजेचे असले, तरी ही योजना १० वर्षांपूर्वीच पूर्ण झाली असती तर आज ही नामुष्की आली नसती. हे पाणी वाया जात नसून नेत्यांनी शहराला तहानलेले ठेवल्याचे ते ''पाप'' धुतले जात आहे," असा सूर नागरिकांमधून निघत आहे..वाढीव खर्चाचा भार पुन्हा जनतेच्या खिशावरयोजनेला झालेल्या विलंबामुळे खर्च आजघडीला २७४० कोटींवर पोचला आहे. या वाढीव खर्चाचा बोजाही पर्यायाने करदात्यांच्याच खिशातून जाणार आहे. महापालिकेला त्यासाठी ८२२ कोटी रुपयांचे कर्ज काढावे लागले. हे कर्ज नागरिकांनी कर रूपाने भरलेल्या पैशातून फेडले जाणार आहे. २० वर्षापूर्वी संपूर्ण योजनेचा खर्च ५०० कोटीच्या आत होता. हजारो कोटी रुपये खर्च केल्यानंतर नळाला प्रत्यक्षात पाणी कधी मिळेल? हा प्रश्न देखील कायम आहे. कारण नक्षत्रवाडी येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात पाणी आले तरी दुसरा आव्हानात्मक टप्पा शहराअंतर्गत पाणी देण्याचा सुरू होणार आहे.