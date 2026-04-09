Chhatrapati Sambhajinagar: वेल्डिंग दोषामुळे ३ कोटी लिटर पाणी वाया; शहरात पाणी पुरवठा दोन दिवस उशिरा

छत्रपती संभाजीनगर: शहराच्या २,७४० कोटी रुपयांच्या पाणी योजनेतील २०० एमएलडी (दशलक्ष लिटर) पाण्याची प्रतीक्षा आणखी दोन दिवसांनी वाढली आहे. मंगळवारी (ता. सात) महापालिका हद्दीत नव्या योजनेचे पाणी आले; पण यावेळी ढोरकीनजवळ स्कोअर व्हॉल्व्हची वेल्डिंग निखळली. .त्यानंतर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले, गाळ तयार झाला. त्यामुळे बुधवारी (ता. साठ) दिवसभर वेल्डिंगचे काम करता आले नाही. दिवसभर पंप लावून पाणी, गाळ काढण्यात आला. आता गुरुवारी (ता. नऊ) वेल्डिंगचे काम पूर्ण होईल आणि शुक्रवारी (ता. १०) पुन्हा जलवाहिनीची चाचणी सुरू केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले..१९ मार्चला जायकवाडी धरणातील उपसा विहिरीत (जॅकवेल) पाणी घेण्यात आले. त्यानंतर २३ मार्चला पंप सुरू करण्यात आले व २५०० मिलिमिटर व्यासाच्या पाइपलाइनची चाचणी सुरू करण्यात आली. जलवाहिनी स्वच्छ करत हे पाणी हळूहळू शहराकडे येत आहे..कालपर्यंत ३८ पैकी ३६ किलोमीटरपर्यंत पाणी आले होते. मंगळवारी दुपारी नक्षत्रवाडी जलशुद्धीकरण केंद्रापासून अवघ्या २ किलोमीटर अंतरापर्यंत पाणी आले होते; पण ढोरकीन येथे स्कोअर व्हॉल्व्हजवळील वेल्डिंग निखळली आणि मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया गेले. हा प्रकार लक्षात येताच पप बंद करून ६ किमी अंतरातील जलवाहिनीचे पाणी बाहेर काढण्याचे काम सुरू करण्यात आले..बुधवारी सकाळी आठपर्यंत जलवाहिनी रिकामी करण्याचे काम सुरू होते. ३ कोटी लिटर पाणी सोडून देण्यात आले. सायंकाळपर्यंत गाळ, पाणी काढणे सुरू होते, अशी माहिती मजिपा व महापालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.