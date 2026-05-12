Chhatrapati Sambhajinagar: पाचोडमध्ये मातीच्या माठांना मागणी; उन्हाच्या झळांमुळे नागरिकांचा रांजण, तोटीचे माठ खरेदीकडे कल

Clay Pots in High Demand in Pachod: उन्हाळ्याच्या तीव्रतेमुळे पाचोड बाजारात मातीच्या माठांची मोठी मागणी; स्थानिक काळ्या मातीचे माठ आरोग्यास हितकारक आणि नैसर्गिक खनिजांनी समृद्ध असल्याने नागरिक त्याकडे कल करत आहेत.
पाचोड: उन्हाळ्याची तीव्रता वाढू लागताच सर्वत्र थंड पाण्याची गरज भासू लागली आहे. पिण्याच्या पाण्यापासून होणारे आजार टाळण्यासाठी सध्या ‘वॉटर प्युरिफायर’सारख्या आधुनिक यंत्रांचा वापर वाढत असला, तरी ग्रामीण भागात मातीच्या माठांची ओढ आजही कायम आहे. पाचोडच्या आठवडे बाजारासह ठिकठिकाणी मातीच्या माठांना मोठी मागणी असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.

