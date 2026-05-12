Chhatrapati Sambhajinagar: पाचोडमध्ये मातीच्या माठांना मागणी; उन्हाच्या झळांमुळे नागरिकांचा रांजण, तोटीचे माठ खरेदीकडे कल

पाचोड: उन्हाळ्याची तीव्रता वाढू लागताच सर्वत्र थंड पाण्याची गरज भासू लागली आहे. पिण्याच्या पाण्यापासून होणारे आजार टाळण्यासाठी सध्या 'वॉटर प्युरिफायर'सारख्या आधुनिक यंत्रांचा वापर वाढत असला, तरी ग्रामीण भागात मातीच्या माठांची ओढ आजही कायम आहे. पाचोडच्या आठवडे बाजारासह ठिकठिकाणी मातीच्या माठांना मोठी मागणी असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे..आधुनिक युगात घराघरांत फ्रिज आणि जलशुद्धीकरण यंत्रे पोचली असली तरी, माठातील पाणी चवदार आणि आरोग्यास हितकारक असल्याचा लोकांचा विश्वास आहे.उन्हाच्या वाढत्या झळा लक्षात घेता कुंभारांनी रस्त्यांवर माठांची दुकाने थाटली आहेत. विशेषतः चिकन मातीत घोड्याची लीद मिश्रित करून तयार केलेले माठ थंड पाण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत..Chhatrapati Sambhajinagar: सोयगाव तालुक्यात खान्देशी उन्हाचा प्रचंड फटका; तापमान ४४ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले; दुपारच्या वेळी शुकशुकाट, नागरिक सावधगिरीसाठी सतर्क.गेल्या आठवड्यापासून तापमानाचा पारा चढल्याने दुपारी उन्हाची तीव्रता अधिक जाणवत आहे. अनेक घरांत फ्रिज असूनही केवळ चव आणि आरोग्यासाठी माठाची जागा निश्चित असते. यामुळेच 'जुने ते सोने' या म्हणीचा प्रत्यय येत असून माठांच्या खरेदीची मोठी धूम सुरू आहे..परराज्यातील आकर्षक माठांशी स्पर्धायंदा बाजारात माठांच्या आकारानुसार २०० ते ३०० रुपये, तर तोटी असलेल्या रांजणाचे दर ५०० ते ८०० रुपयांपर्यंत आहेत. महागाईमुळे कच्च्या साहित्याचे दर वाढल्याने मडक्यांच्या भावातही वाढ झाली आहे. सध्या बाजारात स्थानिक काळ्या मातीच्या माठांची परराज्यातील लाल व चिनी मातीच्या आकर्षक माठांशी स्पर्धा पाहावयास मिळत आहे. मात्र, गुणवत्तेच्या बाबतीत स्थानिक माठांचा प्रभाव आजही टिकून आहे.."माठातील पाण्यात नैसर्गिक मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम ही खनिजे असतात. हे पाणी नैसर्गिकरीत्या थंड होत असल्याने आरोग्यास हितकारक असते. उन्हाळ्यात उष्माघातापासून बचाव करण्यासाठी माठातील पाणी पिणे उत्तम आहे."- धर्मराज जाधव,स्थानिक कारागीर .