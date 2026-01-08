CM Devendra Fadnavis: राज्यात विलासरावांचे योगदान मोठे: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक!

लातूर : ‘‘काँग्रेस पक्षासोबत आमची लढाई असली तरी माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याबद्दल मनात नितांत आदर आहे. ते महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचे नेतृत्व होते. राज्याच्या जडणघडणीत ज्या नेत्यांचा मोलाचा वाटा आहे, त्यातील प्रमुख नाव विलासराव देशमुख हे आहे, हे सांगताना मला कुठलाही संकोच वाटत नाही,’’ असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे सांगितले..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .महापालिका निवडणुकीनिमित्त फडणवीस यांची बुधवारी येथे सभा झाली. या वेळी पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर आदी उपस्थित होते. विलासराव देशमुख यांच्याबाबत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी दोनच दिवसांपूर्वी येथे वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. त्यांच्या या वक्तव्याचा ठिकठिकाणी निषेध नोंदवला गेला. या पार्श्वभूमीवर, फडणवीस काय बोलणार, याकडे लातूरकरांचे लक्ष लागले होते..भाषणाच्या सुरवातीलाच फडणवीस यांनी विलासरावांचा आदरपूर्वक उल्लेख केला. ते म्हणाले, ‘‘शिवराज पाटील-चाकूरकर, शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर, विलासराव देशमुख आदी नेते लातूरच्या भूमीने महाराष्ट्राला दिले. विलासराव देशमुख यांनी लातूरला वेगळी ओळख दिली. खरेतर हे नाव पक्षाच्या पलीकडे आहे. दोन दिवसांपूर्वी पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांनी केलेल्या विधानामुळे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. राजकीयदृष्ट्या नवे रेकॉर्ड करायचे आहे, असे त्यांना सांगायचे होते. पण, शब्द चुकीच्या पद्धतीने वापरले गेले. याबद्दल त्यांनी दिलगिरीही व्यक्त केली. विलासराव देशमुख यांच्याबद्दल आमच्या मनात आदरच आहे.’’ लातूर ही गोपीनाथ मुंडे यांची जन्मभूमी नसली तरी कर्मभूमी आहे. त्यांचेही स्मरण झाले पाहिजे, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले..‘एक्स्प्रेस वे’ प्रगतीचा महामार्ग बनेलमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, समृद्धी महामार्गाला अनेकांनी विरोध केला होता. पण, आता या महामार्गावर औद्योगिक क्लस्टर उभे राहिले आहे. उद्योगांची रांग लागली आहे. जागा नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर येथे दहा हजार हेक्टर जागा घेतली आहे. मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांचा असाच विकास व्हावा म्हणून ‘लातूर-मुंबई सुपर फास्ट एक्स्प्रेस वे’ तयार केला जाणार आहे. तो येथील औद्योगिक प्रगतीचा महामार्ग बनेल..Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...\r‘‘मी कोणावरही टीका करणार नाही. विकासावरच निवडणूक लढवत आहोत. आतापर्यंत गावांच्या विकासाच्या संकल्पनेत शहरांचा विसर पडला. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गावासोबतच शहरांच्या विकासावर भर दिला आहे. राज्यातील शहरांना ५० हजार कोटी रुपये दिले आहेत. यातून राज्यातील शहरांचा विकास होत आहे. या विकासाच्या वाटेवर लातूरला घेऊन जायचे आहे. विकासाचा ‘लातूर पॅटर्न’ तयार करायचा आहे’’, असे फडणवीस म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.