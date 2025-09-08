छत्रपती संभाजीनगर

Sambhajinagar News : संभाजीनगरात प्रथमच ‘सीएनजी’निर्मिती; वर्षअखेरीस होणार सुरू; छत्रपती संभाजीराजे साखर उद्योगाचा पुढाकार

CNG Project : संभाजीनगर जिल्ह्यात सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून साखर उद्योगातून हरित सीएनजी इंधन निर्माण करणारा पहिला प्रकल्प सुरु होतो आहे, पर्यावरणपूरक आणि रोजगारनिर्मितीस चालना!
Sambhajinagar News

Sambhajinagar News

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

करमाड : हुसेनपूर येथील छत्रपती संभाजीराजे साखर उद्योगामार्फत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात पहिला सीएनजी गॅसनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. डिसेंबर २०२५ ला गॅसनिर्मितीला सुरवात होणार आहे.

Loading content, please wait...
Karmayogi Sugar factory
khandala cooperative sugar mill
CNG production project
Ethanol wastewater processing

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com