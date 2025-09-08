Sambhajinagar News : संभाजीनगरात प्रथमच ‘सीएनजी’निर्मिती; वर्षअखेरीस होणार सुरू; छत्रपती संभाजीराजे साखर उद्योगाचा पुढाकार

करमाड : हुसेनपूर येथील छत्रपती संभाजीराजे साखर उद्योगामार्फत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात पहिला सीएनजी गॅसनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. डिसेंबर २०२५ ला गॅसनिर्मितीला सुरवात होणार आहे..हुसेनपूर (ता. छत्रपती संभाजीनगर) येथे कार्यरत असलेल्या छत्रपती संभाजीराजे साखर कारखाना समूहाने आतापर्यंत कोजन वीजनिर्मिती, इथेनॉल, अल्कोहोल, बायोगॅस, पोटॅश, ऑइल मिल, ऑक्सिजन प्लांट उभारून करून बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. आता या समूहाने इथेनॉलच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून सीएनजी गॅसनिर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पावर अंदाजे २० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार असून, पहिला टप्पा दहा कोटी रुपयांचा असणार आहे. प्रकल्प उभारणीचे काम पुण्याच्या श्री समर्थ इंजिनिअरिंगला मिळाले असून, त्यांनी कामास सुरवातही केली आहे..प्रतिदिन पाच टन गॅसया प्रकल्पातून प्रतिदिनी पाच टन गॅसनिर्मिती होऊन याचा पुरवठा जवळच्या पेट्रोल पंपावर करण्यात येणार आहे. एका वाहनात सात ते आठ किलो गॅस बसणार असून, दिवसाला पाच हजार किलो सीएनजी गॅसचा पाचशे वाहनांना पुरवठा होईल. पहिल्या टप्प्यात इथेनॉलच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून सीएनजी गॅसनिर्मिती करण्यात येणार आहे. यामुळे बाहेर जाणारे सांडपाणी थांबून प्रदूषणाला आळा बसेल. गाळप हंगाम बंद झाल्यानंतर प्रेस मडवर दुसरा टप्पा कार्यान्वित करण्यात येईल, अशी माहिती कारखान्याचे व्यवस्थापक दिगंबर बडदे यांनी दिली..हा प्रकल्प वर्षातून २५० दिवस चालणार असून यातून १२ लाख ५० हजार किलो म्हणजे १२५०० टन सीएनजी गॅस मिळणार आहे. या दोन वर्षाला अंदाजे १२ कोटी रुपये उलाढाल होऊन ऊस उत्पादक aशेतकऱ्यांना अधिकचा आर्थिक लाभ देता येईल. राजस्थानमध्ये असले तरी कारखान्याचे संस्थापक अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांचे या कामाकडे बारकाईचे लक्ष आहे.- दामोदर नवपुते, उपाध्यक्ष, छत्रपती संभाजीराजे साखर उद्योग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.