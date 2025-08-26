छत्रपती संभाजीनगर

Harshwardhan Sapkal: जिल्हा परिषद, मनपात आघाडीचा स्थानिक पातळीवरच निर्णय; काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची घोषणा

Maharashtra Politics: काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य पातळीवर आघाडी न करण्याचे स्पष्ट केले. पक्ष स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांच्या संघटनात्मक क्षमता वाढवण्यावर भर देत आहे.
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य पातळीवर कुठलीही आघाडी केली जाणार नाही, आघाडीचे अधिकार हे स्थानिक पातळीवर देण्यात आले आहेत, असे स्पष्ट विधान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सोमवारी (ता. २५) पत्रकार परिषदेत केले.

