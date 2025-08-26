Harshwardhan Sapkal: जिल्हा परिषद, मनपात आघाडीचा स्थानिक पातळीवरच निर्णय; काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची घोषणा

छत्रपती संभाजीनगर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य पातळीवर कुठलीही आघाडी केली जाणार नाही, आघाडीचे अधिकार हे स्थानिक पातळीवर देण्यात आले आहेत, असे स्पष्ट विधान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सोमवारी (ता. २५) पत्रकार परिषदेत केले..महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांशी शहर, तालुका, जिल्हा पातळीवर चर्चा करून एकमत झाले, तर स्थानिक स्तरावर आघाडी करता येईल, असे धोरण पक्षाने ठरविल्याची माहिती त्यांनी दिली. या घोषणेने काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये नवा आत्मविश्वास निर्माण झाला असून, आता कार्यकर्त्यांनाही ‘अच्छे दिन’ येणार असल्याची चर्चा रंगली आहे..शिवनेरी लॉन्स येथे मराठवाडा विभागीय काँग्रेसची आढावा बैठक पार पडली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या बैठकीला माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, अमित देशमुख, विश्वजित कदम, मधुकर चव्हाण, खासदार डॉ. कल्याण काळे, राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी, सेवा दलाचे प्रदेशाध्यक्ष विलास औताडे, एम.के. देशमुख, लहू शेवाळे, जिल्हाध्यक्ष किरण पाटील डोणगावकर, शहराध्यक्ष शेख युसूफ, माजी आमदार नामदेव पवार, एम.एम. शेख, प्रदेश सचिव डॉ. जफर खान व डॉ. जितेंद्र देहाडे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते..प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ म्हणाले, की भाजप हा लोकशाहीविरोधी असून संविधान बदलण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे. त्यामुळेच आघाड्यांची गरज भासते; मात्र आघाडी केल्यावर कुठेतरी पक्षालाही किंमत चुकवावी लागते. काँग्रेस मात्र स्थानिक निवडणुकांत आपले कार्यकर्ते संघटनात्मकदृष्ट्या सक्षम करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे..लाडकी बहीण योजनेत महिलांची फसवणूक झाल्याचे सांगून त्यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. जाहीर केल्याप्रमाणे तीन हजारांऐवजी केवळ दीड हजार रुपयेच दिले जात आहेत, शिवाय बोगस अर्ज मंजूर करून काहींना अन्यायकारकरीत्या लाभ दिला गेला. अशा लाभार्थींना वाटप झालेली रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करून त्यांना तत्काळ सेवेतून बडतर्फ करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. मतचोरी, फसवी आश्वासने आणि जनतेच्या विश्वासघाताच्या मुद्द्यांवर त्यांनी महायुती सरकारवर आरोपांची सरबत्ती केली..Chh. Sambhajinagar: भरधाव कारने दुचाकीला उडवले, एक तरुण ठार; चिकलठाण्यात जालना रोडवर पहाटे ‘हिट ॲण्ड रन’, अपघातात तिघे जखमी.मराठा आरक्षणाबाबत काँग्रेस ठामसपकाळ म्हणाले, की काँग्रेसची मराठा आरक्षणाबाबतची भूमिका कायम स्पष्ट आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे. त्यासाठी जातीनिहाय जनगणना तातडीने करून, त्याच्याआधारे मराठा समाजाला न्याय द्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.