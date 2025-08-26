छत्रपती संभाजीनगर
Balasaheb Thorat: धर्माआड लपून जनतेची फसवणूक; बाळासाहेब थोरातांची भाजपवर टीका, निवडणुकीत धडा शिकवू
Maharashtra Politics: काँग्रेसचे माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी भाजपवर धर्माच्या नावाखाली द्वेष पसरवणे, मतांची चोरी व निवडणूक आयोगाचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला. तसेच दारू परवान्यांच्या वाटपासह शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल सरकारवर टीका केली.
छत्रपती संभाजीनगर : ‘धर्माच्या नावाखाली द्वेष पसरवणे, निवडणूक आयोगाचा गैरवापर करणे आणि मतांची चोरी करणे, हाच भाजपचा पॅटर्न आहे. पण, जनता आता त्यांच्या डावांना बळी पडणार नाही. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जनता भाजपला धडा शिकवेल, अशी टीका काँग्रेसचे माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी भाजपवर केली.