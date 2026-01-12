छत्रपती संभाजीनगर - शिवसेना यूबीटी पक्षाने समान नागरी कायद्याला विरोध करणाऱ्या रशीद मामू सारख्यांना उमेदवारी दिली. ठाकरेंना त्यांना महापौर करयाचे आहे. यामागे शहराचे नाव पुन्हा बदलण्याचे षड्यंत्र आहे, असा आरोप मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नीतेश राणे यांनी केला. पुडंलिकनगर परिसरातील सभेत रविवारी (ता. ११) ते बोलत होते. त्यांच्या पदमपुरा, गुलमंडी येथेही सभा झाल्या..राज्याचे ओबीसी विकासमंत्री अतुल सावे, भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष किशोर शितोळे, माजी नगरसेवक कचरू घोडके यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. राणे म्हणाले, की शहरातील रस्ता, पाण्याचे प्रश्न तर आपण सोडवलेच. परंतु, हिंदू म्हणून ओळख आपण सांगू शकलो नाही तर काही उपयोग नाही. भाजप हा हिंदुत्वावादी विचार जपणारा पक्ष आहे. ही निवडणूक म्हणजे खान विरुद्ध भगव्याची शान अशी आहे. यामुळे हिंदू म्हणून ताकद उभी करा. भाजप उमेदवारांच्या पाठीशी उभा राहा..शहरवासीयांना लवकरच मुबलक पाणी : सावेशहरातील कचऱ्याचा प्रश्न मोठा होता. आमच्या सरकारने त्यासाठी दीडशे कोटी पेक्षा अधिक निधी देऊन तो सोडविला, असे मंत्री अतुल सावे म्हणाले. पुढे ते म्हणाले, आता ठिकठिकाणी कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. शहरासाठी नवीन पाणीपुरवठा योजना मंजूर करून आणली. या योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात असून शहरवासीयांना आता लवकरच मुबलक पाणी मिळेल..त्यामुळे पाण्याचा प्रश्नही मिटला आहे. शहरातील अन्य विकासकामेही मार्गी लावली जात आहे. आता शहरात मोठमोठ्या कंपन्यांची गुंतवणूक होत असल्याने उद्योग येथे येत आहेत. त्यामुळे युवकांच्या हाताला रोजगारही उपलब्ध होणार असल्याचे मंत्री सावे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.