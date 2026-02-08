छत्रपती संभाजीनगर

Gangapur Accident News : शिवपूर शिवारात भीषण अपघात, भरधाव कंटेनर-आयशरची समोरासमोर धडक; दोन्ही चालकांचा जागीच मृत्यू

Container Eicher head on collision Maharashtra : गंगापूर तालुक्यात शिवपूर शिवारात कंटेनर व आयशरची समोरासमोर धडक होऊन दोन्ही चालकांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातामुळे महामार्गावरील वाहतूक काही काळ ठप्प झाली असून रस्ते सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
नानासाहेब जंजाळे
शेंदूरवादा : गंगापूर तालुक्यातील इसारवाडी फाटा ते बिडकीन महामार्गावरील शिवपूर गावानजीक रविवारी (ता. 8) सायंकाळच्या सुमारास भीषण अपघात झाला. भरधाव वेगात असलेल्या कंटेनर व आयशर वाहनाची समोरासमोर जोरदार धडक झाल्याने या अपघातात दोन्ही वाहनांचे चालक जागीच ठार झाले. अपघाताची तीव्रता इतकी होती की दोन्ही वाहने अक्षरशः चक्काचूर झाली.

