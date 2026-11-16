न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा आजपासून बेमुदत संपाचा इशारा

न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा
आजपासून बेमुदत संप
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हिंगोली, ता. १६ : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी व वेतनवाढ लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी मंगळवारपासून (ता. १७) न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे. या संपात हिंगोली जिल्ह्यातील सुमारे अडीचशेंवर कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ गट (क), महाराष्ट्र ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य न्यायालय बेलिफ कर्मचारी महासंघ, राज्य न्यायालयीन गट (ड) कर्मचारी महासंघ या संपात सहभागी होणार आहेत. हा संप राज्यव्यापी राहणार असून, या संपाच्या माध्यमातून ३१ जानेवारी २०२५ रोजी लागू करण्यात आलेली उच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर सुधारित वेतनश्रेणी व वेतनवाढ जिल्हा, तालुका न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना लागू करावी, ही प्रमुख मागणी करण्यात येणार आहे. दरम्यान, यापूर्वीही न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून कामकाज केले होते. परंतु, मागणीसंदर्भात निर्णय झाला नसल्याने आता बेमुदत संप पुकारण्यात येत असल्याचे जिल्हा न्यायालयीन बेलिफ संघटनेचे अध्यक्ष एल.ए. थोरे यांनी सांगितले. जोपर्यंत मागण्या मान्य होणार नाहीत, तोपर्यंत संप मागे घेणार नसल्याचा ठाम निर्धार न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेच्या वतीने घेण्यात आल्याचेही थोरे म्हणाले. कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष एस.व्ही. देशमुख, महाराष्ट्र स्टेट ज्युडिसिअल स्टेनोग्राफर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष ए.पी. देशमुख, बेलिफ संघटनेचे अध्यक्ष एल.ए. थोरे, न्यायालयीन गट (ड) कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष बी.डी. बेंडके यांनी केले आहे.