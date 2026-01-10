छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar Crime : भाच्यावर अत्याचार करणाऱ्या मामीचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला

अल्पवयीन भाच्याला वारंवार घरातून हाकलून लावण्याची धमकी देत मामीने त्याच्यावर लैंगिक अत्याचार केला होता.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर - अल्पवयीन भाच्याला वारंवार घरातून हाकलून लावण्याची धमकी देत त्याच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी आरोपी मामीने सादर केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज विशेष जिल्हा व सञ न्यायाधीश एन. एस. मोमीन यांनी फेटाळून लावला.

