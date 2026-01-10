Chhatrapati Sambhajinagar Crime : भाच्यावर अत्याचार करणाऱ्या मामीचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला

छत्रपती संभाजीनगर - अल्पवयीन भाच्याला वारंवार घरातून हाकलून लावण्याची धमकी देत त्याच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी आरोपी मामीने सादर केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज विशेष जिल्हा व सञ न्यायाधीश एन. एस. मोमीन यांनी फेटाळून लावला..प्रकरणात १९ वर्षीय पीडित युवकाने दिलेल्या फिर्यादीनुसार, आईच्या मृत्यूनंतर शिक्षणासाठी तो मामाच्या घरी राहत होता. याच काळात त्याच्या मामीने घरात कोणी नसताना अश्लील वर्तन केले. त्यानंतर पीडित युवकाच्या इच्छेविरुद्ध संबंध ठेवले. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर युवक वडिलांकडे राहायला गेला..याप्रकरणात चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तसेच गुन्ह्यात २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी दोषारोपपत्रदेखील सादर करण्यात आले. आरोपी मामीला खंडपीठाने अटी व शर्तीवर अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. मात्र अटींचे उल्लंघन करत ती तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहिली नाही..त्यामुळे खंडपीठातील जामीन अर्ज मागे घेत, तिने अटकपूर्व जामिनासाठी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली. अर्जाच्या सुनावणीवेळी सहायक लोकाभियोक्ता ज्ञानेश्वरी नागुल/डोली यांनी युक्तिवाद केला. सुनावणीनंतर जामीन अर्ज फेटाळला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.