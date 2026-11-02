येथून इनोव्हा कार गाडीने

इनोव्हा कारमधून दोन गायींची
चोरी; घटना सीसीटीव्हीत कैद
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मांडवी, ता. २ (बातमीदार) : किनवट तालुक्यातील उनकेश्वर येथे इनोव्हा कारमधून आलेल्या चौघांनी दोन गायींना भूलीचे इंजेक्शन देऊन त्यांची चोरी केल्याची घटना ग्रामपंचायतीच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. याप्रकरणी मांडवी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
उमरी बाजार येथून मंगळवारी (ता. २७) रात्री जनावरे चोरीला गेल्याची घटना ताजी असतानाच त्यांच्या परिसरातील उनकेश्वर येथेही चोरीचा प्रकार घडला. जिल्हा परिषद शाळेसमोरील मोकळ्या जागेत रात्री पाच ते सहा जनावरे बसली होती. त्यावेळी उनकेश्वर मंदिराकडून उमरी (बा.)कडे जाणाऱ्या रस्त्याने काळ्या रंगाची इनोव्हा कार आली. त्यातून काळे कपडे घातलेला एक व्यक्ती खाली उतरला. त्याने क्षणाचाही विलंब न करता एका काळ्या गायीला इंजेक्शन टोचले. त्यानंतर दुसऱ्या पांढऱ्या गायीला इंजेक्शन दिले. या प्रकारामुळे इतर गायी पळून गेल्या. त्यानंतर अशोक कन्नलवार यांची गाय कारमध्ये टाकण्यात आली. संतोष पडवाळ यांची गाय बेशुद्ध न झाल्याने तिला दोरीने बांधून गावाबाहेर नेण्यात आले आणि कारमध्ये टाकण्यात आले. शेतकऱ्यांनी गायींचा शोध घेतला. मात्र, त्या मिळून आल्या नाहीत. त्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली असता चोरीचा प्रकार उघडकीस आला. संतोष जगन्नाथ पडवाळ यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून दोन गायींच्या चोरीप्रकरणी मांडवी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक गंगाधर गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली जमादार अस्वले पुढील तपास करीत आहेत.