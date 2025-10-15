Chh. Sambhajinager Crime: सरकारी वकिलावर वकिलाकडून हल्ला; दालनात घुसून गळा दाबण्याचा प्रयत्न

छत्रपती संभाजीनगर: जिल्हा व सत्र न्यायालयातील एका सरकारी वकिलाला त्यांच्या दालनात घुसून एका वकिलाने मारहाण केल्याची घटना मंगळवारी (ता. १४) दुपारी घडली. याप्रकरणी वेदांतनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक सोमनाथ जाधव यांनी दिली..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्याबाबत दिल्लीत झालेल्या प्रकाराच्या निषेधार्थ सोमवारी (ता. १३) जिल्हा न्यायालयात वकिलांनी काळ्या फिती लावून काम बंद आंदोलन केले..त्यात एका सरकारी वकिलाने सहभाग घेतला नव्हता, काळी फीतही लावली नव्हती, असा आरोप एका वकिलाने केला. याबाबत जाब विचारण्यासाठी तो सरकरी वकिलाच्या दालनात घुसला. त्याने आधी धिंगाणा केला..त्यानंतर सरकारी वकिलाच्या डोक्यात बूट मारत त्यांचा गळा दाबला आणि गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली. पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिस उपायुक्त प्रशांत स्वामी यांनीही न्यायालयात धाव घेत सरकारी वकिलाशी चर्चा केली..त्यानंतर याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेऊन त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. दरम्यान, वेदांतनगर पोलिस ठाणे परिसरात सायंकाळपासून वीजपुरवठा खंडित होता. त्यामुळे गुन्हा दाखल होण्यास वेळ लागला..अडीच वर्षांपूर्वी विवाह, पतीसह सासरच्यांकडून छळ; पोलिसाच्या पत्नीनं तिसऱ्या मजल्यावरून उडी घेत संपवलं जीवन, दिरानं रुग्णालयात नेलं, पण....सहायक पोलिस आयुक्त सागर देशमुख हे या पोलिस ठाण्यात ठाण मांडून होते. मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास सरकारी वकिलाला खासगी रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.