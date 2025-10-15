Chh. Sambhajinager Crime: सेव्हन हिल उड्डाणपुलाजवळ धक्कादायक घटना; अंडा ऑम्लेट विक्रेत्याचा धारदार शस्त्राने खून

छत्रपती संभाजीनगर : अंडा ऑम्लेटची गाडी चालवणाऱ्या ३२ वर्षीय तरुणाची धारदार शस्त्राने गळा चिरून हत्या झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. १४) रात्री सेव्हन हिल उड्डाणपुलाजवळील एफएसएस मैदानावर उघडकीस आली. सुरेश भगवान उंबरकर (वय ३२, रा. पुंडलिकनगर) असे मृताचे नाव आहे. वृत्त लिहिपर्यंत रात्री दीडच्या सुमारास फॉरेन्सिकची टीम घटनास्थळी होती..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः मंगळवारी अकराच्या सुमारास एसएफएस मैदानावर एका तरुणाचा गळा चिरल्याची घटना घडली. ही घटना वाऱ्यासारखी पसरल्याने घटनास्थळी बघ्यांची गर्दी जमली होती..गर्दीतून मृताच्या नातेवाइकांनाही माहिती मिळाली. दरम्यान, नागरिकांनी पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. जवाहरनगर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक सचिन कुंभारे, पोलिस निरीक्षक निर्मला परदेशी यांच्यासह फौजफाटा घटनास्थळी पोचला. रात्री दीडनंतरही पोलिसांची कुमक घटनास्थळीच होती..माझ्या भावाला थंडी वाजत असेल...घटनास्थळी सुरेशची पत्नी आणि बहिणीने आक्रोश केला. ‘माझा भाऊ मैदानात एकटाच पडलेला आहे. त्याला थंडी वाजत असेल’, असे म्हणत बहीण धाय मोकलून रडत होती. पत्नीलाही शोक अनावर झाला होता..चिमुकली पोरकीमूळ जालना जिल्ह्यातील असलेला सुरेश हा गारखेडा परिसरात अंडा ऑम्लेटची गाडी लावून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होता. मंगळवारी त्याने गाडी लावली नव्हती. तो पत्नी मनीषा आणि सहावर्षीय मुलीसह शिवाजीनगरात राहत होता. त्याला पाच बहिणी आणि आई आहे. कुटुंबाची परिस्थिती हलाखीची असल्याने मनीषाही एका हॉटेलमध्ये काम करते..Crime: विकृती! झोपलेल्या पतीवर भल्या पहाटे उकळतं तेल ओतलं, नंतर जखमांवर मिरची पावडर टाकली अन्...; पत्नी असं का वागली?.तरुणांसोबत झाला होता वादसुरेशची पत्नी मनीषाने सांगितले, ‘मंगळवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास तिला सुरेशचा कॉल आला. ती त्याला भेटायला गेली. त्यावेळी एक तरुण त्याची कॉलर पकडत होता. त्या ठिकाणी दुचाकीवरून तीन-चार तरुणांसोबत त्याचा वाद झालेला होता. पण, प्रकरण मिटेल असे वाटले. त्यानंतर थेट रात्री सुरेशच्या खुनाची बातमी समजली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.