Highway Danger: ‘सुखकर प्रवासा’चे फलक निःशब्द; महामार्गाची झाली चाळण, अपघातांची संख्या वाढली

अहिल्यानगर / छत्रपती संभाजीनगर : अहिल्यानगर ते छत्रपती संभाजीनगर रस्त्याची अवस्था डोक्याला ताप ठरत असताना तातडीचा मार्ग म्हणून पर्यायी असलेल्या अहिल्यानगर ते मनमाड या दुसऱ्या महामार्गाची स्थिती अनेक दिवसांपासून जीवघेणी ठरत असल्याने मध्यवर्ती असलेल्या प्रवाशांना दोन्ही महामार्ग म्हणजे एकीकडे आड, तर दुसरीकडे विहीर याप्रमाणे झाली आहे. .राहुरी ते विद्यापीठ मार्गावर खड्ड्यांमुळे गेल्या काही दिवसांत तीनजणांचा मृत्यू झाला आहे. रस्त्यांवर लावण्यात आलेले ''सुखकर प्रवासा'' चे फलक निःशब्द झाले आहेत. नगर ते संभाजीनगर रस्त्यावर इमामपूर घाट, पांढरीपूल, शिंगवे तुकाई फाटा, घोडेगाव, कांगोणी फाटा, माळीचिंचोरे ही अपघाताची ठिकाणे प्रचलित झाले असताना मनमाड ते अहिल्यानगर महामार्गावर कोल्हार ते राहुरी कृषी विद्यापीठ रस्त्यावर खड्ड्यांमुळे रोज अपघात होत आहेत. .सोनई, ब्राह्मणी व उंबरे परिसरातील ग्रामस्थांना ब्राम्हणीतून वांबोरीला, तर सोनईतून वांबोरीला जाणारा रस्ता खराब असल्याने रस्त्याबाबत सर्वच मार्ग जिकिरीचे झाले आहेत. अनेक वर्षांपासून निर्माण झालेल्या गंभीर प्रश्नावर कुठलाच राजकीय पक्ष आवाज उठवत नसल्याने सर्वसामान्य नागरिक व प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. दोन्ही महामार्गाच्या निविदा झाल्याचे बोलले जात असले, तरी प्रत्यक्ष काम सुरू होत नसल्याचे चित्र आहे..नेवासे तालुक्यातून हजारो मजूर, नोकरदार, व्यावसायिक व शालेय विद्यार्थी अहिल्यानगरला ये-जा करतात, तर राहुरी तालुक्यातून सुद्धा अनेक व्यक्ती, महिला व युवक दुचाकीवर महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ व नगरला जात असतात. अनेक ठिकाणी रस्त्याची खड्ड्यांमुळे चाळण झाली आहे, तर काही ठिकाणी बाजूचा भराव पावसाने वाहून गेल्याने मरणाची टांगती तलवार घेऊन जीवघेणा प्रवास करावा लागत आहे. .रस्त्याला कुणीच वाली राहिला नसल्याने होणारा त्रास मुकाट्याने सहन करावा लागत आहे. ऑगस्ट महिन्यात नगर-संभाजीनगर रस्त्यावर चौदा अपघात होऊन एकोणीस व्यक्ती जखमी झाल्या, तर नगर-मनमाड रस्त्यावर नऊ अपघात होऊन १५ व्यक्ती जखमी झाले आहेत..Godavari Accident: गोदावरी नदीत पडून ७० वर्षीय शेतकऱ्याचा मृत्यू; आपत्ती व्यवस्थापनाच्या मदतीने शोधकार्य.नगर- मनमाड महामार्गावर कृषी विद्यापीठ, नगरची औद्योगिक वसाहत, शिर्डी व शनिशिंगणापूर मंदिर असल्याने देशभरातून येणाऱ्या भाविकांचा विचार होणे आवश्यक झाले आहे. रस्ता खूप खराब आहे हा संदेश वेगवेगळ्या राज्यात जाणे हिताचे नाही.- डॉ. शरद गडाख, कुलगुरू, महात्म्या फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरीदोन्ही महामार्गांचा रस्ता अहिल्यानगर जिल्ह्यातच जास्त खराब झाल्याने रस्त्याने मालवाहतूक करणे व येणे-जाणे अवघड झाले आहे. पर्यायी रस्ते सुद्धा पावसामुळे खड्डेमय झाले आहेत.- दादासाहेब खोसे, ब्राह्मणी, व्यावसायिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.