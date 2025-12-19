'दर्शवेळा अमावास्ये’ची शेतकऱ्यांकडून लगबग काळ्या आईचे ऋण फेडणारा उत्सव; ग्रामीण भागात जय्यत तयारी

why farmers celebrate darsh amavasya: रब्बी हंगामातील समृद्ध पिकांसाठी काळ्या आईचे आभार मानणारा आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात अतिशय महत्त्वाचा मानला जाणारा ‘दर्शवेळा अमावास्या’ हा सण शुक्रवारी (ता. १९) साजरा होणार आहे. या सणाची जय्यत तयारी गेल्या आठवडाभरापासून घराघरांत आणि शेत शिवारात सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शेतशिवार शेतकरी कुटुंबीयांच्या आणि त्यांच्या मित्रमंडळींच्या उपस्थितीने फुलणार असल्याने शहरात आणि गावागावांत शुक्रवारी शुकशुकाट असणार आहे..काळ्या मातेची मनोभावे पूजा करून लातूर जिल्ह्यातील शेतकरी ‘दर्शवेळा अमावास्या’ दरवर्षी मोठ्या उत्साहात साजरी करतात. या दिवशी शेतकरी कुटुंबाबरोबरच त्यांचे नातेवाईक, मित्रमंडळी यांची शेतात एकच गर्दी पाहायला मिळते. .Year End 2025: 'या' 5 रेसिपी वर्षभरात गुगलवर सर्वाधिक केल्या सर्च, यादी वाचून व्हाल थक्क .त्यांना आमंत्रित करून वनभोजनाचा एकत्रित आस्वाद घेतला जातो. त्यामुळे शहरात आणि गावागावांत शुकशुकाट तर शेतशिवारात गर्दी, असे चित्र सणादिवशी दिवसभर पाहायला मिळते. त्यामुळे शेतशिवारात सध्या जय्यत तयारी सुरू आहे. गवत काढणे, झाडाखाली कडब्याची कोप तयार करणे, येणाऱ्या पाहुण्यांना बसण्यासाठी जागा करणे... अशी विविध कामे करण्यात शेतकरी रमल्याचे दिसून आले..काळ्या आईचे आपणा देणे लागतो, ही पवित्र भावना मनात ठेवून लातूरसह नांदेड, धाराशिव या भागांतही हा सण साजरा केला जातो. लातूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही १९ डिसेंबर रोजी जिल्ह्यात स्थानिक सुटी जाहीर केली आहे. .त्यामुळे नोकरदार, व्यापारी वर्गही स्वत:च्या, मित्रांच्या किंवा नातेवाइकांच्या शेतात जाऊन लक्ष्मीची पूजा करतात व वनभोजनाचा आस्वाद घेतात. त्यामुळे बाजरीची व ज्वारीची भाकरी, भज्जी, बाजरीच्या पिठाचे उंडे, गूळ घालून बनवलेली गव्हाची खीर, शेंगदाण्याच्या पोळ्या, अंबिल (मठ्ठा) असे विविध पदार्थ बनविण्याची तयारी घराघरांत पाहायला मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.