छत्रपती संभाजीनगर
Marathwada University: सांगा, प्रवेश का रोखू नये? विद्यापीठाने मागवला २४ महाविद्यालयांकडून खुलासा
Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या ट्रिपल ए ऑडिटमध्ये १५७ महाविद्यालयांना ‘नो ग्रेड’ मिळाले. ७ महाविद्यालयांनी अर्ज न भरल्यामुळे आणि १७ महाविद्यालयांनी संलग्नता शुल्क न भरल्यामुळे खुलासा मागवण्यात आला.
छत्रपती संभाजीनगर : शैक्षणिक आणि प्रशासकीय अंकेक्षणास पात्र असतानाही अर्ज न भरलेल्या सात महाविद्यालयांना ‘प्रवेश का थांबवण्यात येऊ नये?’ तसेच १७ महाविद्यालयांनी या शैक्षणिक वर्षात ई-समर्थ पोर्टलवर संलग्नता अर्ज भरलेला नाही.