ABD26J78674
(((फोटो ओळ)))) छत्रपती संभाजीनगर : ‘डिकोडिंग स्लीप’ या कार्यशाळेचे उद्घाटन करताना डॉ. शिवाजी सुक्रे. यावेळी डॉ. नंदा सोमवंशी, डॉ. काशीनाथ गर्कळ, डॉ. श्रीकांत पापीनवार, डॉ. विनोद मुदंडा, डॉ. सुरेश हरबडे व डॉ. मनीष मालानी.
---
झोपेचे विकार ओळखून वेळीच उपचार गरजेचे
----
‘डिकोडिंग स्लीप’वर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात कार्यशाळा
----
छत्रपती संभाजीनगर, ता. ५ : ‘निरोगी जीवनशैलीसाठी पुरेशी आणि गुणवत्तापूर्ण झोप अत्यंत महत्त्वाची आहे. झोपेचे विकार वेळीच ओळखून त्यांचे योग्य निदान व उपचार करणे आवश्यक आहे. वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसह डॉक्टरांनी झोपेशी संबंधित आधुनिक संशोधन आणि उपचारपद्धतींची माहिती आत्मसात करावी,’ असे आवाहन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे यांनी केले.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (घाटी) शरीरक्रियाशास्त्र विभागातर्फे ‘डिकोडिंग स्लीप : द सायन्स ऑफ रेस्ट, रिपेअर ॲण्ड रेसिलिएन्स’ या विषयावर शुक्रवारी (ता. चार) ‘सातत्यपूर्ण वैद्यकीय शिक्षण’ (सीएमई) हा परिसंवाद झाला. त्याच्या उद्घाटनप्रसंगी डॉ. सुक्रे बोलत होते.
यावेळी तज्ज्ञांनी झोपेचे शरीरविज्ञान, झोपेची आवश्यकता, ‘सर्केडियन रिदम’ (जैविक घड्याळ), झोप-जागृती चक्र तसेच झोपेशी संबंधित विविध विकारांवर सविस्तर मार्गदर्शन केले. यामध्ये डॉ. अंजली शेटे, डॉ. तृप्ती बोरुळकर, डॉ. श्रीकांत पापीनवार, डॉ. अतुल पोरे, डॉ. रितेश भाग्यवंत, डॉ. प्रदीप देशमुख आणि डॉ. मंगलमूर्ती चौधरी यांनी विविध विषयांवर सादरीकरण केले. उपअधिष्ठाता डॉ. विनोद मुदंडा, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सुरेश हरबडे, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे निरीक्षक डॉ. मनीष मालानी यांच्यासह डॉक्टर, प्राध्यापक, पदव्युत्तर विद्यार्थी व कर्मचारी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे आयोजन विभागाच्या ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी डॉ. नंदा सोमवंशी आणि डॉ. काशीनाथ गर्कळ यांनी केले. कार्यक्रमासाठी डॉ. सुरवसे, डॉ. डांगे, डॉ. अश्फाक, डॉ. मुनीब, डॉ. रूपा यांच्यासह विभागातील अध्यापक व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांनी सहकार्य केले. सूत्रसंचालन डॉ. स्मिता बुटे यांनी केले, तर डॉ. प्रतिभा कलवले यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
---
प्रात्यक्षिकांद्वारे मार्गदर्शन
कार्यक्रमाच्या उत्तरार्धात ‘पॉलिसॉम्नोग्राफी’, विविध ‘पीएपी’ मशिन्स आणि इंटरफेसेस यांवर प्रात्यक्षिकांसह कार्यशाळा घेण्यात आली. डॉ. श्रीकांत पापीनवार व त्यांच्या टीमने उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. या ‘सीएमई’मध्ये सुमारे १३० डॉक्टरांनी सहभाग नोंदवला.