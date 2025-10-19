Deglur Temple Theft : देगलूर तालुक्यातील वझर येथील भवानी मंदिरातील दानपेटी व दागिन्यांची चोरी; परिसरात खळबळ

देगलूर : तालुक्यातील मौजे वझर येथील भवानी मंदिरातील दानपेटी सहित देवीच्या अंगावरील सोने चांदीचे दागिने अज्ञात चोरट्यांनी पळविले आहेत. ही घटना शनिवार ता. १७ च्या मध्यरात्री घडली असून दीपावलीच्या पूर्वसंध्येला घडलेल्या या घटनेने या परिसरात खळबळ उडाली आहे. चोरट्यांच्या दहशतीने या भागात भीतीयुक्त वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान या चोरीच्या घटनेच्या संदर्भात नांदेड वरून श्वानपथक व फिंगरप्रिंट प्रिंट अधिकाऱ्यांना पुढील तपासासाठी पाचारण करण्यात आल्याची माहिती मरखेल पोलिसांनी दिली..यासंदर्भात पोलिसांकडून प्राप्त झालेली माहिती अशी की कर्नाटक सीमेवरील मौजे वझर गावातील चौकात भवानी मंदिर, हनुमान मंदिर व महादेवाचे मंदिरे आहेत. शनिवार ता.१७ रोजी मध्यरात्री अज्ञात चोरट्यानी या तीन मंदिरांपैकी भवानी मंदिराचया दरवाजाचे दोन कुलुप तोडून आतील दानपेटी सहित देवीच्या अंगावरील दीड तोळ्याचे नेकलेस, साडेसात ग्राम चे मंगळसूत्र व दहा तोळ्यांचे चांदीचा मुकुट,एक ग्राम दोन ग्राम सोन्या चांदीचे डोळे असे सर्व दागिने घेवून चोरटे पसार झाले. .मंदिरातील दानपेटी वजनदार होती यामुळे किमान तीन ते चार चोरटे या घटनेमध्ये सक्रिय असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला आहे. घटनेची माहिती मिळताच मरखेलचे सहा.पो.निरीक्षक रवि हुंडेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहा.पो.उपनिरीक्षक विलास पवार,जमादार दत्ता पाटील,कॉन्स्टेबल येंगाले, गोदमवाड, बंदकर घटना स्थळी धाव घेवून पाहणी केली. तपासासाठी नांदेड येथील श्वान पथक व फिंगर प्रिंट अधिकारी यांना पाचारण करण्यात आले होते..दानपेटीत मोठी रक्कम व दागिने..गेल्या काही दिवसापूर्वीच नवरात्र उत्सव दसरा सणही साजरा झाला होता यावेळी भाविक भक्तांनी या मंदिरातील दानपेटीत मोठ्या प्रमाणात दरवर्षी दान टाकीत असतात . गेल्या तीन वर्षापासून जमा झालेली दानपेटीतील रक्कम , सोन्या चांदीचे दागिने यामध्ये चार लाखाच्या वर ऐवज असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे... मंदिरातील चोरी मुळे गावात भीतीयुक्त वातावरण निर्माण झाले आहे. मंदिराचे पुजारी अंबादास महाराज खरात यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून मरखेल पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या प्रकरणाचा पुढील तपास विलास पवार हे करीत असल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.