छत्रपती संभाजीनगर

Deglur Temple Theft : देगलूर तालुक्यातील वझर येथील भवानी मंदिरातील दानपेटी व दागिन्यांची चोरी; परिसरात खळबळ

CrimeNews : दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला देगलूर तालुक्यातील वझर येथील भवानी मंदिरात अज्ञात चोरट्यांनी दानपेटीसह देवीच्या अंगावरील दीड तोळ्याचे सोने व चांदीचा मुकुट लंपास केला, ज्यामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.
Deglur Temple Theft

Deglur Temple Theft

Sakal

अनिल कदम
Updated on

देगलूर : तालुक्यातील मौजे वझर येथील भवानी मंदिरातील दानपेटी सहित देवीच्या अंगावरील सोने चांदीचे दागिने अज्ञात चोरट्यांनी पळविले आहेत. ही घटना शनिवार ता. १७ च्या मध्यरात्री घडली असून दीपावलीच्या पूर्वसंध्येला घडलेल्या या घटनेने या परिसरात खळबळ उडाली आहे. चोरट्यांच्या दहशतीने या भागात भीतीयुक्त वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान या चोरीच्या घटनेच्या संदर्भात नांदेड वरून श्वानपथक व फिंगरप्रिंट प्रिंट अधिकाऱ्यांना पुढील तपासासाठी पाचारण करण्यात आल्याची माहिती मरखेल पोलिसांनी दिली.

Loading content, please wait...
Degloor
crime
crime investigation
degloor news
Theft

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com