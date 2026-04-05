छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: राजधानीत मायमराठीचा प्रचार; तरुणांनी ‘दिल्लीचे तख्त’ त्रैमासिक अंक केला सुरू

Youth Driving Marathi Language and Literature: दिल्लीतील तरुणांनी ‘दिल्लीचे तख्त’ त्रैमासिक सुरू केले. मराठी भाषा, साहित्य प्रचार, विविध राज्यांतील लेखकांचा सहभाग. राष्ट्रीय पातळीवरील मराठी साहित्याचा प्रसार आणि युवा साहित्यसेवा.
छत्रपती संभाजीनगर: दिल्लीत स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी मराठी भाषा व साहित्याच्या प्रसारासाठी ‘दिल्लीचे तख्त’ हे त्रैमासिक सुरू केले आहे. देशाच्या राजधानीत मराठी साहित्याला एक व्यापक व्यासपीठ देण्याचा प्रयत्न या तरुणांकडून केला जात आहे.

