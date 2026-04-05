Chhatrapati Sambhajinagar: राजधानीत मायमराठीचा प्रचार; तरुणांनी ‘दिल्लीचे तख्त’ त्रैमासिक अंक केला सुरू

छत्रपती संभाजीनगर: दिल्लीत स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी मराठी भाषा व साहित्याच्या प्रसारासाठी 'दिल्लीचे तख्त' हे त्रैमासिक सुरू केले आहे. देशाच्या राजधानीत मराठी साहित्याला एक व्यापक व्यासपीठ देण्याचा प्रयत्न या तरुणांकडून केला जात आहे..विशेष म्हणजे सात राज्यांतील मराठी लेखकांनी पहिल्या अंकात लेखन केले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुण्यतिथीचे औचित्य साधून शुक्रवारी (ता. ३) अंकाचे प्रकाशन करण्यात आले.उत्तरप्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तमिळनाडू या राज्यांतील मराठी लेखकांना लिहिते करून त्रैमासिकाचे संपादक अजय श्रीखंडे यांनी मराठी साहित्याची राष्ट्रीय पातळीवरील अभिव्यक्ती अधोरेखित केली आहे..या उपक्रमाला छत्रपती शाहू महाराज, खासदार सुप्रिया सुळे यांनीदेखील शुभेच्छा दिल्या आहेत. अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषदेचे साहित्य संमेलन दिल्लीमध्ये पार पडले. त्यावेळी दिल्लीत मराठीच्या प्रचार-प्रसारासाठी निरंतर प्रयत्न व्हावेत, याबद्दल अपेक्षा व्यक्त करण्यात आल्या होत्या..या भावनेतून नुकतेच शिक्षण पूर्ण करून दिल्लीत स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे, मराठी साहित्याबद्दल निष्ठा असलेल्या तरुणांना सोबत घेऊन श्रीखंडे यांनी अंक साकारला, असे दिल्ली येथील ॲड. किरण देशमुख यांनी 'सकाळ'ला सांगितले.."'दिल्लीचे तख्त' हे देशभरातील मराठी साहित्यिकांना जोडणारे एक सांस्कृतिक सेतू म्हणून उभे राहत आहे. महाराष्ट्राबाहेर विशेषतः दिल्लीत मराठी भाषा व साहित्याचा प्रसार व बळकटीकरणासाठी हा उपक्रम सुरू केला आहे."- अजय श्रीखंडे, संपादक, 'दिल्लीचे तख्त'.