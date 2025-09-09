छत्रपती संभाजीनगर

Deglur News : हैदराबाद गॅझेटनुसार बंजारा समाजाला अनुसुचित जमाती मध्ये समाविष्ट करा; सकल बंजारा समाजाची निवेदनाद्वारे मागणी

Banjara Community Demand : हैदराबाद गॅझेटनुसार बंजारा-लमानी समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करून आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी देगलुर येथे निवेदन देण्यात आले.
Deglur Protest

Deglur Protest

Sakal

अनिल कदम
Updated on

देगलुर : हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठवाड्यातील लमानी/ बंजारा समाज हा अनुसूचित जमाती मध्ये असून त्याचं तत्त्वधारावर मराठवाड्यातील बंजारा, लमानी, लंबाडी हा समाज अनुसूचित जमाती या प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात यावा यासाठी देगलूर तालुक्यांतील सकल बंजारा समजाच्या वतीने प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले.

Loading content, please wait...
Aambad Taluka protests
Banjara community history
Impact of British colonialism on Banjara
Banjara trade and commerce
Scheduled Tribes inclusion

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com