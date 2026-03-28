Chhatrapati Sambhajingar: देवगिरी आयटीआयमध्ये ‘ड्युअल वेट’ यशस्वी; उद्योग-शिक्षण समन्वयाला नवी चालना; प्राचार्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग

छत्रपती संभाजीनगर: कौशल्याधारित शिक्षण अधिक परिणामकारक करण्यासाठी आणि उद्योगांच्या गरजेनुसार सक्षम मनुष्यबळ तयार करण्याच्या उद्देशाने देवगिरी शासकीय आयटीआय येथे 'ड्युअल वेट' (दुहेरी पद्धतीचे कौशल्य शिक्षण) प्रकल्पांतर्गत संस्था प्राचार्य कार्यशाळेची प्रथम बॅच यशस्वीरीत्या पार पडली. .२५ मार्चला सीमेन्स इंडिया आणि टाटा स्ट्राइव्ह यांच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यशाळेत मराठवाडा विभागातील विविध जिल्ह्यांतील प्राचार्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवून उद्योग-शिक्षण समन्वयाला सकारात्मक दिशा दिली..कार्यशाळेचे उद्घाटन सहसंचालक प्रदीप दुर्गे, सीमेन्स इंडियाचे मंदार नातू, टाटा स्ट्राइव्हचे अभिषेक पाठक तसेच अमिता पाटील-चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाले. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव आणि परभणी या जिल्ह्यांतील आयटीआय प्राचार्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला..कार्यशाळेत 'ड्युअल वेट' प्रकल्पाची सविस्तर माहिती देण्यात आली. उद्योगसिद्ध मनुष्यबळ घडविण्यासाठी प्राचार्यांची भूमिका किती महत्त्वाची आहे, यावर विशेष भर देण्यात आला. तसेच उद्योगांच्या अपेक्षा, आयटीआय संस्थांचे योगदान आणि या दोन्ही घटकांतील दरी कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर सखोल चर्चा झाली..कार्यशाळेदरम्यान प्राचार्यांनी 'ड्युअल वेट' प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष प्रदर्शन पाहून अनुभव घेतला. उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ कल्याणी देशमुख आणि शिवानी देहाडराय यांनी उद्योगांच्या अपेक्षा, आवश्यक कौशल्ये आणि रोजगाराच्या संधींबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. या उपक्रमामुळे आयटीआय आणि उद्योग यांच्यातील समन्वय अधिक बळकट होऊन कौशल्य विकासाला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.