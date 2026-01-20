Sambhajinagar Book Festival : ‘भक्तिधारा’त रसिक विठूनामात दंग; ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सवात रसिकांची टाळ्यांसह उत्स्फूर्त दाद

छत्रपती संभाजीनगर - ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सवामध्ये अभंग आणि भक्तिगीतांच्या जुगलबंदीत ‘भक्तिधारा’ची सांगीतिक मैफल चांगलीच रंगली. कलाकारांनी बहारदार सादरीकरण करत रसिकांना विठुरायाची दर्शनवारी घडवली. महोत्सवाची सोमवारची सायंकाळ भक्तिमय झाली. छत्रपती संभाजीनगर येथील गायक प्रा. गजानन केचे आणि त्यांची कन्या गायिका युगंधरा केचे यांनी ‘भक्तिधारा’ या कार्यक्रमातून रसिकांसाठी नव्या जुन्या भक्तिगीतांची आध्यात्मिक अनुभूती करून दिली..त्यांनी सादर केलेल्या अबीर गुलाल उधळीत रंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, बोलावा विठ्ठल, पाहावा विठ्ठल, टाळ बोले चिपळीला, नाच माझ्या संग, राम भजन कर मन, बाजे रे मुरलीया, श्रीरंग कमला कांता, यासह भालकंस रागात गायलेला ‘वेदांनाही नाही कळला कानडा राजा पंढरीचा, या अभंगात रसिक चिंब न्हाले.दरम्यान, गायिका युगंधरा यांनी सादर केलेल्या ‘जनी म्हणे पांडुरंगा माझ्या जीवीचे जिवलगा आणि आदीमाया अंबाबाई, साऱ्या दुनियेची आई, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा या भक्तिगीतांवर रसिकांनी टाळ्यांसह वाहवाची उत्स्फूर्त दाद दिली..यांनी जिंकली रसिकांची मनेगायक गजानन केचे, गायिका युगंधरा यांना अभंग आणि भक्तिगीतांच्या जुगलबंदीत अंकिता दंडारे (गायन), गणेश भुतेकर (पखवाज), स्वरीत केचे (बासरी), संतोष केचे (कीबोर्ड), गणेश दुतोंडे (मंजिरी), प्रबोध जोशी (व्हायोलीन), रुद्र केचे (तबला), कनिष्का परोपकारी आदी कलाकारांनी साथसंगत केली..बासरी-तबल्याच्या जुगलबंदीने रंगतयुवा कलाकार स्वरीत केचे याचे बासरीवादन, रुद्र केचे याचे तबला वादन आणि प्रबोध जोशी याच्या व्हायोलीन वादनाच्या जुगलबंदीने कार्यक्रमात रंगत आणली. शास्त्रीय संगीत आणि वाद्य वादनात रसिक मंत्रमुग्ध झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.