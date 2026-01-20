छत्रपती संभाजीनगर

Sambhajinagar Book Festival : ‘भक्तिधारा’त रसिक विठूनामात दंग; ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सवात रसिकांची टाळ्यांसह उत्स्फूर्त दाद

‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सवामध्ये अभंग आणि भक्तिगीतांच्या जुगलबंदीत ‘भक्तिधारा’ची सांगीतिक मैफल चांगलीच रंगली.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर - ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सवामध्ये अभंग आणि भक्तिगीतांच्या जुगलबंदीत ‘भक्तिधारा’ची सांगीतिक मैफल चांगलीच रंगली. कलाकारांनी बहारदार सादरीकरण करत रसिकांना विठुरायाची दर्शनवारी घडवली. महोत्सवाची सोमवारची सायंकाळ भक्तिमय झाली.

छत्रपती संभाजीनगर येथील गायक प्रा. गजानन केचे आणि त्यांची कन्या गायिका युगंधरा केचे यांनी ‘भक्तिधारा’ या कार्यक्रमातून रसिकांसाठी नव्या जुन्या भक्तिगीतांची आध्यात्मिक अनुभूती करून दिली.

