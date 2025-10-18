Dharashiv Minor Girl Case

Dharashiv Minor Girl Case

esakal

छत्रपती संभाजीनगर

Dharashiv Crime : संतापजनक! धाराशिवच्या भूममध्ये अपंग अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक अत्याचार; शेतात नेऊन तिच्यावर जबरदस्तीने...

Dharashiv Minor Girl Case : धाराशिवच्या इंदिरानगर झोपडपट्टीत अपंग अल्पवयीन मुलीवर पाच जणांनी सामूहिक अत्याचार केला.
Published on

भूम (धाराशिव) : शहरातील इंदिरानगर झोपडपट्टीत राहणाऱ्या अपंग अल्पवयीन मुलीवर पाच जणांनी सामूहिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस (Bhoom Dharashiv Case) आली आहे. एका महिलेने दिलेल्या फिर्यादीनुसार, १६ ऑक्टोबरच्या रात्री कुटुंब जेवणानंतर झोपले असताना आरोपींनी त्यांच्या दाराला कडी लावून घरावर दगडफेक केली.

Loading content, please wait...
police case
crime marathi news
school girl
Marathi News Esakal
www.esakal.com