Dharashiv:धाराशिवमध्ये गुढीपाडव्याला म्हशी-रेड्यांच्या शर्यतीचा थरार; परंपरेचा जल्लोष

धाराशिव: मराठी नववर्ष आणि गुढीपाडव्याचे औचित्य साधून शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या गवळी गल्लीत शतकानुशतकांपासून चालत आलेली म्हशी व रेडे पळविण्याची परंपरा यंदाही अत्यंत उत्साहात साजरी करण्यात आली. हलगीचा कडकडाट, फटाक्यांची आतषबाजी आणि पशूंच्या खुरांनी उडालेली धूळ, अशा वातावरणात पशुपालकांनी आपल्या जिवापाड जपलेल्या जनावरांचे कौशल्य दाखविले..सोहळ्यासाठी केवळ धाराशिवच नव्हे तर सोलापूर, तुळजापूर आणि जालना यांसारख्या शहरांतूनही पशुपालक दाखल झाले होते. पळण्यासाठी आणलेल्या म्हशी आणि रेड्यांना विविध रंगांनी सजवण्यात आले होते. कुणी पाठीवर नाव कोरले होते, तर कुणी मोरपिसांनी आपल्या पशूंना नटवले होते..विशेष म्हणजे, केवळ घोंगडीचा इशारा, मुरकुजाचा आवाज आणि दुचाकी रेस करीत आपले पशू पळविण्याची कला पाहून उपस्थित नागरिक अवाक झाले..या उत्सवाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यात केवळ एका समाजापुरते मर्यादित न राहता सर्वधर्मीय पशुपालक सहभागी झाले होते. यामध्ये कुराडे, सुरवसे, कदम, शेख, काझी, शेरकर, पवार, काळे, खेलगवळी, मिसाळ, केदार, उपाध्ये, रायबान आणि तुळजापूरचे मलकूनाई यासारख्या विविध आडनावांच्या पशुपालकांनी आपापले पशू पळवून एकात्मतेचा संदेश दिला.