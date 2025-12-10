छत्रपती संभाजीनगर

Yermala Crime : पत्नीचा फोन आल्यानंतर प्रेयसीसोबत मोठा वाद झाला अन् २५ वर्षीय तरुणानं गळफास घेतला; दोघांत असं काय घडलं?

Love Relationship of 5 Years Turns Fatal in Dharashiv District : आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी येरमाळा पोलीस ठाण्यात संशयित महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी संशयित महिलेला ताब्यात घेतले आहे.
येरमाळा (जि. धाराशिव) : महिलेसोबत असलेले प्रेमसंबंध (Love Affair) आणि त्यानंतर झालेल्या वादातून तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. अश्रुबा अंकुश कांबळे (वय २५) असे त्याचे नाव आहे. येरमाळा पोलिसांनी (Yermala Police) संशयित महिलेला ताब्यात घेतले आहे.

