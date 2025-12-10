Yermala Crime : पत्नीचा फोन आल्यानंतर प्रेयसीसोबत मोठा वाद झाला अन् २५ वर्षीय तरुणानं गळफास घेतला; दोघांत असं काय घडलं?

येरमाळा (जि. धाराशिव) : महिलेसोबत असलेले प्रेमसंबंध (Love Affair) आणि त्यानंतर झालेल्या वादातून तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. अश्रुबा अंकुश कांबळे (वय २५) असे त्याचे नाव आहे. येरमाळा पोलिसांनी (Yermala Police) संशयित महिलेला ताब्यात घेतले आहे..येरमाळा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अश्रुबा अंकुश कांबळे हा रुई (ढोकी, ता. धाराशिव) येथील असून त्याचे चुलत भाऊ भारत अर्जुन कांबळे यांनी फिर्याद दिली आहे. चोराखळी (ता. कळंब) परिसरातील आळणी फाटा येथील साई कला केंद्रामध्ये सहा महिन्यांपूर्वी काम करणाऱ्या लातूर येथील एका महिलेसोबत अश्रुबाचे पाच वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते..Solapur Crime : लग्न करून 8 वर्ष सोबत राहिला आणि आता दुसऱ्या मुलीसोबत चढतोय बोहल्यावर; तृतीयपंथीयानं व्हिडिओ करत संपवलं आयुष्य.सोमवारी (ता. ८) हे दोघे शिखर शिंगणापूर येथे देवदर्शनासाठी गेले होते. तेथून परतताना प्रवासादरम्यान अश्रुबाला त्याच्या पत्नीचा फोन आला. या फोनमुळे अश्रुबा आणि त्याच्यासोबतच्या प्रेयसीत वाद झाला. दरम्यान, ती नेहमी अश्रुबाकडे पैशांची मागणीही करत होती. वादानंतर रागाच्या भरात त्याने आत्महत्या करण्याची धमीकी दिली होती. प्रेयसीने या धमकीकडे दुर्लक्ष केले. चोराखळीच्या जंगलातील एका झाडाला गळफास घेऊन त्याने आत्महत्या केली. काही शेतकऱ्यांच्या मंगळवारी (ता. ९) पहाटे हा प्रकार निदर्शनास आला..येरमाळा पोलीसांनी पंचनामा केला. उत्तरीय तपासणीनंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात दिला. आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी येरमाळा पोलीस ठाण्यात संशयित महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी संशयित महिलेला ताब्यात घेतले आहे. पोलीस उपनिरीक्षक स्वप्नील भोजगुडे तपास करीत आहेत..'त्या' कला केंद्रांवर यापूर्वीच कारवाईबीड जिल्ह्यातील खुर्द मसला (ता. गेवराई) या गावचे उपसरपंच गोविंद बर्गे आत्महत्या प्रकरणात वाशी तालुक्यातील पिंपळगाव येथील तुळजाई कला केंद्र, नर्तकी पूजा गायकवाड प्रकारणानंतर चोराखळी, आळणी फाट्यावरील पाच कला केंद्रे जिल्हा पोलिस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच बंद केली आहेत. या कारवाईनंतर ही घटना घडल्याने परिसरात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.