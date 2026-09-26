Dharur Ghat News: धारूर घाटातील कठडे पुन्हा चर्चेत; ७० लाखांच्या निधीतून काम सुरू; लोखंडी पाइपऐवजी मजबूत काँक्रीट तटबंदीची मागणी

किल्लेधारूर : अरुंद व तीव्र उताराचा धारूर चा घाट असल्याने माघील अनेक दिवसांपासून घाटात अपघात होत असल्याचे चित्र आहे आहे. आजवर या घाटात शेकडो अपघातात अनेकांचे बळी गेली आहेत यादृष्टीने रुंदीकरणाबाबत आजवर अनेक प्रयत्न केले मात्र या निवेदनाची मागणीची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी यांनी तात्पुरत्या स्वरूपात काही निधीला मंजुरी दिली होती आता या कामास सुरुवात झाली आहे मात्र काम होत असताना या कामात गुणवत्ता नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे असून लोखंडी खांब ऐवजी कोंक्रेटचे चे संरक्षण कठडे बांधावे अशी मागणी प्रवाशी करत आहेत .खामगाव पंढरपूर ५४८ सी महामार्गावर शहराच्या पायथ्याशी ३ किमी चा धारूर घाट आहे. हा घाट वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मार्ग असून, घाटातील अनेक ठिकाणी अपघातांमुळे कठडे तुटलेले आहेत. तुटलेल्या कठड्यांमुळे रस्त्याच्या कडेला खोल दरी असल्याने वाहनचालकांसाठी हा मार्ग धोकादायक बनला आहे. यापूर्वी कठडे तुटलेल्या ठिकाणांवरून ट्रक, टेम्पो यांसह अनेक वाहने दरीत कोसळल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या अपघातांमध्ये अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे..घाटातील धोकादायक परिस्थितीची दखल घेत काही महिन्यांपूर्वी घाटाच्या दुरुस्ती व सुरक्षेच्या कामासाठी ७० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. या निधीतून सध्या विविध कामांना सुरुवात झाली असून, काही ठिकाणी नवीन कठडे उभारण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी कठडे तुटले आहेत आणि त्यालगत खोल दरी आहे, त्या ठिकाणी केवळ लोखंडी पाइप व अँगलच्या आधारे कठडे उभारले जात असल्याचे दिसून येत आहे..रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सुरू असलेल्या कामाची पाहणी करून धोकादायक ठिकाणांचे फेरसर्वेक्षण करावे आणि आवश्यक त्या ठिकाणी मजबूत सिमेंट काँक्रीटची तटबंदी उभारावी, अशी मागणी वाहनचालक व नागरिकांतून होत आहे. निधी खर्च करताना केवळ काम पूर्ण करण्यापेक्षा घाटातील प्रवाशांची सुरक्षितता प्राधान्याने विचारात घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे ..धारूर घाटात आजवर अनेक प्रवाश्यांचा बळी गेले आहेत याबाबत सातत्याने प्रशासन व सरकार कडे निवेदने दिली आहेत मात्र कोणीही दखल घेत नसल्याचे दिसून येत आहे तात्पुरत्या स्वरूपात सुरक्षेच्या दृष्टीने काम होताना दिसत आहे मात्र या कामात देखील गुणवत्ता नाही लोखंडी खांब,जाळी इत्यादींचा वापर न करता सरसगट इथून तिथून कोंक्रेटचे ची पाच ते सहा फूट रुंद व चार फूट उंच भिंत बांधावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.