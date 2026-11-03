ABD26J82654 धावडा ः येथील बॅंकेत पैसे काढण्यासाठी लाभार्थींची झालेली गर्दी.
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अनुदानाचे पैसे काढण्यासाठी बँकेत झुंबड
लाभार्थींची गर्दी वाढली; धावडा जिल्हा बँकेच्या शाखेत कर्मचाऱ्यांची कमतरता
धावडा, ता. ३ : भोकरदन तालुक्यातील धावडा मंडळातील भोरखेडा, पोखरी, मेहगाव, वडाळी, विझोरा, वाढोणा, जाळीचा देव, अडगाव आणि धावडा येथील शेतकऱ्यांना दुष्काळी सानुग्रह अनुदान, पीएम किसान, लाडकी बहीण, संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ आदी शासकीय योजनांचे पैसे दिवाळीच्या मुहूर्तावर बँक खात्यात जमा होत आहेत. त्यामुळे बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या धावडा शाखेत पैसे काढण्यासाठी लाभार्थींची मोठी गर्दी होत आहे.
कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा पीककर्ज मिळण्याच्या आशेने कर्ज प्रकरणांच्या फाइलवर सह्या करण्यासाठीही बँकेत यावे लागत आहे. त्यामुळे शेतकरी तसेच विविध शासकीय योजनांचे लाभार्थी महिला व पुरुषांची गर्दी वाढली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखेत एकाच कर्मचाऱ्यावर सर्व कामांचा भार असल्याने लाभार्थींना तासनतास प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यामुळे बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी धावडा शाखेत किमान आणखी एका कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. दरम्यान, अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्याप पीएम किसान आणि दुष्काळी सानुग्रह अनुदानाची रक्कम जमा झालेली नाही. त्यामुळे पैसे मिळण्याच्या अपेक्षेने बँकेत आलेल्या या शेतकऱ्यांचा हिरमोड होत असून, त्यांना निराश होऊन रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे.