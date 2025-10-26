Dhule Solapur Highway: औट्रम घाटात आता साडेपाच किलोमीटरचा बोगदा; रस्ते वाहतूक मंत्रालय अलाइनमेंट ॲप्रूव्हल समितीची मान्यता

छत्रपती संभाजीनगर : मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या धुळे-सोलापूर या राष्ट्रीय महामार्गावरील औट्रम घाटाचा विषय मार्गी लागणार आहे. या रस्त्यावर आता औट्रम घाटात साडेपाच किलोमीटरचा बोगदा, तर तेलवाडी ते बोधेरे असा १५ किलोमीटरचा रस्ता केला जाणार आहे..यासाठी रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या अलाइनमेंट ॲप्रूव्हल समितीने नुकतीच मान्यता दिली. यासाठी सुमारे अडीच हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याचे खासदार डॉ. भागवत कराड यांनी शनिवारी (ता. २५) पत्रकार परिषदेत सांगितले..यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष संजय खंबायते, माजी महापौर बापू घडामोडे, माजी नगरसेवक दिलीप थोरात, कचरू घोडके, सागर निळकंठ, कन्नड शहराध्यक्ष सुनील पवार, मनोज पवार, माजी जिल्हा परिषद सदस्य किशोर पवार यांची उपस्थिती होती..धुळे-सोलापूर या रस्त्यावरील औट्रम घाटाचा विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यापूर्वी औट्रम घाटात एकाचवेळी वाहने, रेल्वेची वाहतूक करण्याच्या दृष्टीने तीन बोगदे तयार केले जाणार होते..परंतु, तांत्रिक अडचणीमुळे रेल्वेसाठीच्या बोगद्याचा निर्णय तूर्तास मागे पडल्याचे दिसते. पुढे कराड म्हणाले, ‘‘औट्रम घाटातील रस्त्याबाबत सातत्याने केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जात होता..Jalna Crime: टोळक्याच्या वादातून तरुणाचा खून; जालन्यातील नूतन वसाहतीतील घटना, चार संशयित ताब्यात.वेगवेगळ्या प्रस्तावांवर चर्चा झाली. यात रस्ता व बोगद्याचे सहा पर्याय सुचविण्यात आले. हे पाहिल्यानंतर अखेर रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या अलाइनमेंट ॲप्रूव्हल समितीने रस्त्याच्या कामास मान्यता दिली. लवकरच या रस्त्याचे भूमिपूजन गडकरी यांच्या हस्ते होणार आहे.’’.चाळीसगाव रेल्वेसाठी तिसरे सर्वेक्षण औट्रम घाटातील रेल्वेचा बोगदा तूर्तास मागे पडला. परंतु, छत्रपती संभाजीनगर ते चाळीसगाव या रेल्वे मार्गासाठी रेल्वेचे तिसरे सर्वेक्षण सुरू आहे. याशिवाय छत्रपती संभाजीनगर ते पुणे या रेल्वे मार्गाचा डीपीआर तयार करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. .अशी असेल रस्त्याबाबत काही माहिती एकूण १४. ८९५ किमी लांबी पैकी १२.३५० किमी ग्रीन फिल्ड यात ५.५० किमी लांबीचा बोगदा गाड्यांची वेग क्षमता ही प्रती तास शंभर किमी वन विभागाची १३ किमी लांबीची जमीन २ किमी जमीन वन्यजीव बांधकामाला २ हजार ४३५ कोटींचा खर्च अपेक्षित उत्तर, दक्षिण भारताला जोडणारा हा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग ठरेल मराठवाडा, खान्देश आणि पश्चिम महाराष्ट्र हे धुळे-सोलापूर महामार्गाने जोडली जाणार आहे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.