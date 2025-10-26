छत्रपती संभाजीनगर

Dhule Solapur Highway: औट्रम घाटात आता साडेपाच किलोमीटरचा बोगदा; रस्ते वाहतूक मंत्रालय अलाइनमेंट ॲप्रूव्हल समितीची मान्यता

Road Project: मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या धुळे-सोलापूर या राष्ट्रीय महामार्गावरील औट्रम घाटाचा विषय मार्गी लागणार आहे. या रस्त्यावर आता औट्रम घाटात साडेपाच किलोमीटरचा बोगदा, तर तेलवाडी ते बोधेरे असा १५ किलोमीटरचा रस्ता केला.
छत्रपती संभाजीनगर : मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या धुळे-सोलापूर या राष्ट्रीय महामार्गावरील औट्रम घाटाचा विषय मार्गी लागणार आहे. या रस्त्यावर आता औट्रम घाटात साडेपाच किलोमीटरचा बोगदा, तर तेलवाडी ते बोधेरे असा १५ किलोमीटरचा रस्ता केला जाणार आहे.

