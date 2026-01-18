Mohan Bhagwat:...तर दहा-बारा वर्षांत जातिभेद संपुष्टात येईल: सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत; छत्रपती संभाजीनगरात प्रबुद्ध नागरिकांशी संवाद!

छत्रपती संभाजीनगर: ‘पूर्वी व्यवसाय आणि कामानुसार जात व्यवस्था तयार झाली. पुढे ती समाजाला चिकटल्याने जातिभेद सुरू झाला. जातिभेद संपविण्यासाठी जात न पाहण्याची मनाला सवय करावी लागेल. हे सर्वांनी प्रामाणिकपणे केले, तर दहा-बारा वर्षांत जातिभेद संपुष्टात येईल’, असा दावा सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी केला..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त शनिवारी (ता. १७) सायंकाळी त्यांनी प्रबुद्ध नागरिकांसोबत त्यांनी संवाद साधला. शहरातील सातारा परिसरातील संघाच्या कार्यालयात संवाद साधला. प्रांत संघचालक अनिल भालेराव यांची उपस्थिती होती. उपस्थितांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना भागवत म्हणाले, ‘‘संघ हा व्यक्ती निर्माणाचे काम करतो. .संघ प्रतिक्रियेतून तयार झालेले संघटन नाही. कुणासोबत स्पर्धाही नाही. सर्व समाजांच्या सोबतीने भारताला परम वैभवसंपन्न करायचे आहे. संघाला स्वतः मोठे व्हायचे नाही, समाजाला मोठे करायचे आहे. समाजातील संघटन नाही, तर समाजाचे संघटन करायचे आहे. .एक वेळ अशी आली पाहिजे, की सर्व समाज संघाच्या विचारांनी काम करू लागेल, त्यावेळी संघाची वेगळी ओळख राहणार नाही. हेच संघाला अपेक्षित आहे. त्यामुळे संघ समजून घ्यायचा असेल, तर संघाच्या शाखेत आले पाहिजे’’, असे आवाहनही त्यांनी केले. दरम्यान, त्यांनी सकाळी युवा उद्यमी कार्यक्रमातही संवाद साधला..माणुसकीला सलाम! कृष्णा नदीत उडी घेतलेल्या नवविवाहितेला जीवदान; कऱ्हाडमध्ये युवकांनी लावली प्राणाची बाजी, थरारक घटना...तंत्रज्ञानाचे गुलाम होऊ नये‘तंत्रज्ञान ही अपरिहार्य गोष्ट आहे. स्वदेशीचा वापर म्हणजे तंत्रज्ञान नाकारणे असे नाही. परंतु, आपण तंत्रज्ञानाचे गुलाम होता कामा नये. आपण उद्योग केवळ आपल्या नफ्यासाठी नाही, समाजाच्या भल्यासाठी करतो’, असेही सरसंघचालक डॉ. भागवत म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.