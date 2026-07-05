Chhatrapati Sambhajinagar: दिडगावमध्ये दुहेरी शोकांतिका; नातवाच्या स्वतःचा जीव घेतल्याचा चा धक्का सहन न झाल्याने आजीचाही मृत्यू

सुनिल पांढरेपळशी: दिडगाव, ( ता. सिल्लोड ) येथे बारावीच्या परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने मानसिक तणावाखाली असलेल्या १८ वर्षीय तरुणाने राहत्या घरातील टॉयलेटमध्ये दोरीच्या साहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या घटनेची माहिती मिळताच धक्का सहन न झाल्याने त्याच्या ७५ वर्षीय आजीचाही मृत्यू झाला. शनिवारी (ता. ४) घडलेल्या या दुहेरी शोकांतिकेमुळे गावासह परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..मृतांमध्ये हर्षल कैलास शेजुळ (वय १८) व पार्वताबाई शंकर शेजुळ (वय ७५) यांचा समावेश आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हर्षल शेजुळ हा बारावीच्या परीक्षेत अपेक्षेपेक्षा कमी गुण मिळाल्याने काही दिवसांपासून मानसिक तणावाखाली होता. शनिवारी त्याने राहत्या घरातील टॉयलेटमध्ये दोरीच्या साहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली..Aniket Jadhav: फूटबॉलपटू अनिकेत जाधवची सरकारी सेवेत झेप, कर सहाय्यकपदी थेट नियुक्ती ; कोल्हापूरच्या शिरपेचात मानाचा तुरा.हर्षल हा पार्वताबाई शेजुळ यांच्या धाकट्या मुलाचा एकुलता एक मुलगा होता. नातवाच्या आत्महत्येची माहिती मिळताच पार्वताबाई यांना तीव्र मानसिक धक्का बसला. त्यांची प्रकृती अचानक खालावल्याने त्यांना तत्काळ डॉक्टरांकडे नेण्यात आले. मात्र, तपासणीनंतर डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले..देशात 'सिंघम' किंवा 'पुष्पा'ची गरज नाही; सत्तेच्या बळावर मनमानी करणाऱ्या राजकारण्यांना कोर्टाची ताकीद, BJP आमदाराला ४ वर्षांची शिक्षा .या दुर्दैवी घटनेमुळे संपूर्ण दिडगाव गावावर शोककळा पसरली आहे. हर्षल शेजुळ यांच्यावर रविवारी ( ता. ०५) सकाळी ९ वाजता, तर पार्वताबाई शेजुळ यांच्यावर सकाळी १० वाजता दिडगाव येथील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार असल्याची माहिती कुटुंबीयांनी दिली. एकाच कुटुंबातील दोन व्यक्तींचे काही तासांच्या अंतराने निधन झाल्याने गावासह परिसरातून हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.