Cattle Smugglers : तब्बल ३०० गोवंश तस्करांवर कारवाई; ७९८ जनावरांची सुटका, ग्रामीण पोलिसांची नऊ महिन्यांतील मोहीम

छत्रपती संभाजीनगर, : गोवंशाची बेकायदा वाहतूक, अवैध कत्तल, गोमांस तस्करी आणि प्राण्यांवरील क्रूरतेविरोधात ग्रामीण पोलिसांनी ‘झिरो टॉलरन्स’ मोहीम राबविली. यात जानेवारीपासून ते ११ सप्टेंबरपर्यंत जिल्ह्यात १५० गुन्हे दाखल करून ३०० आरोपींवर कारवाई केली. ७९८ गोवंश जनावरांची सुटका केली. तसेच २४ हजार २६४ किलो गोमांस आणि ११४ वाहनेही जप्त केली. एकूण ५ कोटी ५९ लाख २२ हजार ७१५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..मोहिमेदरम्यान, खुलताबाद पोलिसांनी माटेगाव परिसरातील एका पत्र्याच्या शेडमध्ये सुरू असलेल्या कथित अवैध कत्तलखान्यावर छापा टाकून ४७ गोवंश जनावरांची सुटका केली. यात ४२ जिवंत, तर पाच कत्तल केलेल्या अवस्थेतील जनावरे आढळली. चार वाहनेही जप्त केली. एकूण ४२ लाख ७५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. याप्रकरणी अजिम बाबू शेख, मोईन रज्जाक कुरेशी, अनिस अजिज कुरेशी आणि वाजीद अजिज कुरेशी यांच्यावर गुन्हा नोंद झाला. पोलिस अधीक्षक प्रकाश जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई सुरू असून, अशा गुन्ह्यांतील प्रत्येक व्यक्तीवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे..सिल्लोडच्या कारवाईत २८ जनावरांची सुटकासिल्लोड शहर पोलिसांनीही ९ सप्टेंबरला ईदगाहनगर परिसरात कंटेनरमधून वाहतूक करण्यात येणाऱ्या २८ गोवंश बैलांची सुटका करत त्यांना गोशाळेत हलवले. जनावरांना आखूड दोऱ्यांनी अत्यंत कमी जागेत बांधून, चारा-पाण्याविना वाहतूक केली जात होती. कंटेनरसह ३४ लाख ८५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. यात शेख शगिर शेख शब्बीर (वय ४७ व्यवसाय चालक, रा. अब्दलशहा नगर, सिल्लोड) याला ताब्यात घेतले असून आरोपी सय्यद मुख्तार सय्यद हबीब, सद्दामखान मुस्ताक खान हे फरार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.