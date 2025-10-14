Diwali Fireworks: फटाक्यांच्या दुकानदारांची धूम सुरू; यंदा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये वाजणार आठ कोटींचे फटाके

छत्रपती संभाजीनगर : दिवाळी सण तोंडावर आला असून त्याच्या तयारीसाठी बाजारपेठा सज्ज झाल्या आहेत. दुसरीकडे फटाक्यांच्या दुकानाला पोलिस प्रशासनाने परवानगी दिली असल्याने दुकाने थाटण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे..यंदा शहर आणि परिसरात तब्बल आठ कोटी रुपयांचे फटाके वाजणार असल्याचे असोसिएशनने सांगितले. शहरातील विविध भागांसह वाळूज, दौलताबाद येथे मिळून तब्बल २१४ स्टॉल्स लागणार आहेत..दुसरीकडे या व्यापाऱ्यांना स्टॉल्ससह आवश्यक असणाऱ्या अन्य परवानग्या मिळण्याची प्रतीक्षा संपली आहे. दिवाळी सण नवीन खरेदीची पर्वणीच असते. यात नवीन घर, कपडे, फराळ बनवण्यासह रोषणाई व फटाके उडविण्याचाही आनंद घेतो येतो..त्यासाठी शहरातील मोजक्या ठिकाणी फटाके विक्रीसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात दुकाने (स्टॉल्स) लावण्यात येत आहेत. शहरात शिवकाशी येथून निघालेल्या फटाक्यांच्या गाड्या शहरात आणि परिसरात पोचल्या आहेत..इथे मिळतील फटाकेअयोध्यनगरी मैदान\t: ६४कलाग्राम\t: ५०टीव्ही सेंटर मैदान\t: ४४एमआयटी कॉलेज मैदान\t: २२केंब्रिज शाळेसमोरील मैदान\t: २१छावणी गुरुवार बाजार मैदान\t: ११वाळूजमध्ये दोन ठिकाणी\t: ३३.Chh. Sambhajinager Accident: भरधाव कंटेनरच्या धडकेत दोघांचा मृत्यू; सिल्लोड ते भोकरदन रस्त्यावरील पिंप्री फाट्यावरील घटना.शहरासह परिसरात दुकाने लावण्यासाठी पोलिस प्रशासनाकडून परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानुसार सर्व ठिकाणी दुकाने लावण्याचे काम सुरू असून अंतिम टप्प्यात आले आहे. फटाक्यांच्या काही गाड्या आल्या आहेत, येत आहेत. काही ठिकाणी दुकाने लागली आहेत. यंदा आठ कोटी रुपयांचे फटाके शहरात वाजणार आहेत.— गोपाल कुलकर्णी,अध्यक्ष, फटाका असोसिएशन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.