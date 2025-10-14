छत्रपती संभाजीनगर

Diwali Fireworks: फटाक्यांच्या दुकानदारांची धूम सुरू; यंदा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये वाजणार आठ कोटींचे फटाके

Diwali Festival Preparations: दिवाळी सण तोंडावर आला असून त्याच्या तयारीसाठी बाजारपेठा सज्ज झाल्या आहेत. दुसरीकडे फटाक्यांच्या दुकानाला पोलिस प्रशासनाने परवानगी दिली असल्याने दुकाने थाटण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
