छत्रपती संभाजीनगर

Crop Damage: शेतकऱ्यावर पुन्हा दिवाळीच्या दिवशी पुन्हा संकट; आडुळ सह परिसरात जोरदार पाऊस, पिकांचे नुकसान

Paithan Rain: आडुळ ता. पैठण सह परिसरात मंगळवारी (ता. २१) रोजी रात्री दहा वाजेच्या सुमारास वादळी वारा व विजेच्या कडकडाटासह जोरदार पाऊस झाला असून यामुळे ऐन दिवाळीच्या दिवशीच वेचणीला आलेल्या कापसाच्या वाती झाल्याने शेतकरी पुन्हा संकटात सापडला आहे.
Crop Damage

Crop Damage

sakal

मुनाफ शेख
Updated on

आडुळ : आडुळ ता. पैठण सह परिसरात मंगळवारी (ता. २१) रोजी रात्री दहा वाजेच्या सुमारास वादळी वारा व विजेच्या कडकडाटासह जोरदार पाऊस झाला असून यामुळे ऐन दिवाळीच्या दिवशीच वेचणीला आलेल्या कापसाच्या वाती झाल्याने शेतकरी पुन्हा संकटात सापडला आहे.

Loading content, please wait...
Paithan
rain
Weather
Crop Damage

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com