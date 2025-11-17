छत्रपती संभाजीनगर

CM Devendra Fadnavis: मित्रपक्षांना शत्रू समजू नका; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पदाधिकाऱ्यांना सल्ला, युती म्हणून एकत्र लढणार

“CM Fadnavis to Party Office-Bearers: छत्रपती संभाजीनगरातील चिकलठाणा येथे भाजपच्या मराठवाडा विभागीय कार्यालयाचे उद्‍घाटन आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. ‘‘बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजप व मित्रपक्षाला मोठे यश मिळाले.
“Allies Are Partners, Not Rivals: Fadnavis Calls for Unity Ahead of Elections”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर: ‘‘स्थानिक पातळीवर विशेषतः महापालिका निवडणुकीत काही ठिकाणी युती न झाल्यास आपल्यासोबत लढणारे पक्ष मित्र आहेत, ते शत्रू नाहीत हे लक्षात ठेवा,’’ असा सबुरीचा सल्ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पदाधिकाऱ्यांना दिला. ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थेत जो कोणी सत्तेवर येईल तो महायुतीचाच असला पाहिजे,’ असे सांगून त्यांनी राज्यात महायुती म्हणून एकत्र लढण्याचे संकेत दिले.

Bjp
political
election
Maharashtra Politics
Chhatrapati Sambhaji Maharaj
CM Devendra Fadnavis
Mahayuti alliance

