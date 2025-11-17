CM Devendra Fadnavis: मित्रपक्षांना शत्रू समजू नका; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पदाधिकाऱ्यांना सल्ला, युती म्हणून एकत्र लढणार

छत्रपती संभाजीनगर: ‘‘स्थानिक पातळीवर विशेषतः महापालिका निवडणुकीत काही ठिकाणी युती न झाल्यास आपल्यासोबत लढणारे पक्ष मित्र आहेत, ते शत्रू नाहीत हे लक्षात ठेवा,’’ असा सबुरीचा सल्ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पदाधिकाऱ्यांना दिला. ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थेत जो कोणी सत्तेवर येईल तो महायुतीचाच असला पाहिजे,’ असे सांगून त्यांनी राज्यात महायुती म्हणून एकत्र लढण्याचे संकेत दिले..Kolhapur Accident: जिवलग मित्रांचे स्वप्न भंगले! आर्मी भरतीची परीक्षा देऊन येताना दोन तरुणांचा ट्रक-दुचाकी अपघातात मृत्यू .छत्रपती संभाजीनगरातील चिकलठाणा येथे भाजपच्या मराठवाडा विभागीय कार्यालयाचे उद्घाटन आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. ‘‘बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजप व मित्रपक्षाला मोठे यश मिळाले. भाजपचा हा विजयी रथ असाच पुढे जाईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजप हाच क्रमांक एकचा पक्ष राहील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काही ठिकाणी मित्रपक्षांना सोबत घेऊन लढायचे आहे. काही ठिकाणी ते विरोधात असतील, परंतु ते मित्र पक्षच आहेत, हे लक्षात ठेवा,’’ असा सल्ला त्यांनी पदाधिकाऱ्यांना दिला. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या अनुषंगाने भाजप शहराध्यक्ष किशोर शितोळे यांनी येथील महापालिका निवडणुकीत ११५ पैकी ८० जागा लढवायचा मुद्दा मांडला. त्यावर ‘‘आपल्यासमोर लढणारे पक्ष आपले मित्रपक्ष आहेत, ते आपले शत्रू नाहीत, हे लक्षात असू द्या. .स्थानिक स्वराज्य संस्थेत जो कोणी सत्तेवर येईल, तो महायुतीचाच असला पाहिजे,’’ असा सल्ला फडणवीस यांनी भाजप पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांना दिला. यावेळी इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे, पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे, ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, खासदार डॉ. भागवत कराड, खासदार अजित गोपछडे, माजी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर आदी उपस्थित होते. मंत्री पंकजा मुंडे, डॉ. कराड, दानवे यांच्यासह प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी भावना व्यक्त केल्या..अतुल सावे यांचे कौतुकमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भाजपच्या विभागीय कार्यालयाची पाहणी केली. पत्रकार कक्ष, कॉन्फरन्स रूम, एकाचवेळी एक हजार कार्यकर्ते बसतील, असा स्वतंत्र हॉल, व्हीआयपींसाठी स्वतंत्र कक्ष, डायनिंग हॉल आदी सुविधा पाहून फडणवीस यांनी कार्यालय उभारणीबाबत मंत्री सावे यांचे कौतुक केले. कार्यालय पूर्णपणे सौरऊर्जेवर चालणार असल्याने तशी यंत्रणा बसविलेल्या तेजस मकरिये यांच्यासह अभियंते आणि इतरांचा मुख्यमंत्र्यांनी सत्कार केला..CA Success Story:'सीए परिक्षेत आदित्य दरेकरचे सुयश'; जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर यशाला गवसणी, आई अन् भावाचे पाठबळ...जिथे शक्य तिथे युतीमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील युतीबाबत सायंकाळी विमानतळावर माध्यमांशी सविस्तर भाष्य केले. ते म्हणाले ‘‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका छोट्या आहेत. तेथे युतीबाबत स्थानिक पातळीवर निर्णय होईल. परवापर्यंत सारे चित्र स्पष्ट होईल. मात्र, महानगरपालिका निवडणुकीची स्थिती वेगळी आहे. महानगरपालिकेत जिथे शक्य असेल, तिथे एकत्रित निवडणूक होईल.’’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.