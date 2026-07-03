Chhatrapati Sambhajinagar: विद्यार्थ्यांच्या हातात पुस्तकाऐवजी बादली; डोनवाडा जि. प. शाळेला गळती; वर्गात साचलेले पाणी उपसण्याची वेळ

फुलंब्री: छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील डोनवाडा येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेची अत्यंत दयनीय अवस्था समोर आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे शाळेच्या वर्गखोल्यांच्या छताला मोठ्या प्रमाणात गळती लागली आहे. वर्गात पाणी साचल्याने सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला असून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे..सुरक्षित व दर्जेदार शिक्षणाचा हक्क असलेल्या या चिमुरड्यांना गळक्या छताखाली बसावे लागत आहे. त्यातच वर्गात साचलेले पावसाचे पाणी विद्यार्थ्यांनी स्वतः बादल्या आणि डबे भरून वर्गाबाहेर टाकल्याचे विदारक चित्र पाहायला मिळाले. शिक्षण घेण्याऐवजी विद्यार्थ्यांच्या हातात बादल्या आल्याने उपस्थित पालक आणि ग्रामस्थांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. .UPTET 2026 परीक्षेत एआय (AI) कॅमेऱ्यांची कमाल! दुसऱ्याच्या जागी परीक्षा देणारे १५ बोगस उमेदवार गजाआड!.राज्य शासनाकडून शाळांच्या पायाभूत सुविधांसाठी मोठा निधी दिला जात असल्याचा दावा केला जातो, मात्र डोनवाडा येथील घटनेने शिक्षण विभागाच्या दाव्यांची पोलखोल केली आहे. पावसाळा अद्याप मोठा बाकी असल्याने, प्रशासनाने तातडीने दुरुस्ती करून सुरक्षित वर्गखोल्या उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी पालकांनी केली आहे.."जिल्ह्यातील अनेक ग्रामीण शाळांची अवस्था बिकट आहे. सर्वसाधारण सभेत हा प्रश्न मांडूनही प्रशासन ढिम्म आहे. त्वरित दुरुस्ती न झाल्यास विद्यार्थ्यांसह जिल्हा परिषदेत शिवसेना स्टाईलने आंदोलन करू." - राधाकिसन पठाडे, जि.प. सदस्य, लाडसावंगी गट " पिंपळगाव गांगदेव येथील शाळेला नवीन इमारतीची अत्यंत गरज आहे. प्रशासन विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळत आहे. पुढील काळात थेट जिल्हा परिषद कार्यालयातच विद्यार्थ्यांची शाळा भरवून आंदोलन केले जाईल." - गीतांजली पाथ्रीकर,जि.प. सदस्य.Sindhudurg Rain Alert : सिंधुदुर्गात वरुणराजाचा हाहाकार! 'ऑरेंज अलर्ट'मुळे पूरस्थिती निर्माण होणार? NDRF चं पथक दाखल, समुद्रही खवळला, किनाऱ्याला धडकताहेत अजस्र लाटा.विद्यार्थ्यांसह आंदोलनाचा इशाराफुलंब्री तालुक्यातील पिंपळगाव गांगदेव येथील जिल्हा परिषद शाळेचे छप्पर काही दिवसांपूर्वी झालेल्या वादळात उडून गेले आहे. या घटनेला मोठा कालावधी उलटूनही शाळा दुरुस्तीकडे प्रशासनाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. येत्या काही दिवसांत शाळेची दुरुस्ती न झाल्यास विद्यार्थ्यांसह तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा स्थानिक सरपंच अंबादास गायके यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.