छत्रपती संभाजीनगर

Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University : विद्यार्थ्यांसाठी मोठी संधी! मराठवाडा विद्यापीठात 'या' 55 जागांवर मिळणार थेट प्रवेश; कुलगुरूंचा मोठा निर्णय

Marathwada University UG PG admission : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने २०२६-२७ शैक्षणिक वर्षासाठी पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांतील रिक्त जागांवर इच्छुक विद्यार्थ्यांना थेट प्रवेश देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
Who can apply for BAMU direct admission 2026?

Who can apply for BAMU direct admission 2026?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि धाराशिव उपपरिसरातील पदवी व पदव्युत्तर विभागातील प्रवेश (Marathwada University UG PG admission) क्षमतेपेक्षा कमी नोंदणी झालेल्या अभ्यासक्रमांना विद्यार्थ्यांना थेट प्रवेश देण्यात येणार आहेत. या संदर्भांत पदव्युत्तर विभागातर्फे विभागांना निर्देश देण्यात आले.

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