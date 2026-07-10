Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University : विद्यार्थ्यांसाठी मोठी संधी! मराठवाडा विद्यापीठात 'या' 55 जागांवर मिळणार थेट प्रवेश; कुलगुरूंचा मोठा निर्णय

छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि धाराशिव उपपरिसरातील पदवी व पदव्युत्तर विभागातील प्रवेश (Marathwada University UG PG admission) क्षमतेपेक्षा कमी नोंदणी झालेल्या अभ्यासक्रमांना विद्यार्थ्यांना थेट प्रवेश देण्यात येणार आहेत. या संदर्भांत पदव्युत्तर विभागातर्फे विभागांना निर्देश देण्यात आले..प्रकुलगुरू डॉ. प्रवीण वक्ते यांनी विभागप्रमुखांशी चर्चा करून रिक्त जागा संदर्भात आढावा घेतला. यानंतर पदव्युत्तर विभागाच्या वतीने सादर केलेल्या प्रस्तावास कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांनी मान्यता दिली. पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांत रिक्त जागांवर तसेच क्षमतेपेक्षा कमी नोंदणी झालेल्या विभागात इच्छुक विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश देण्यात मान्यता देण्यात आली..या दोन्ही ठिकाणच्या ५५ विभागांत सध्या प्रवेश प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. याविषयी पदव्युत्तर विभागाच्यावतीने विभागप्रमुखांना परिपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ करिता ज्या विभागात प्रवेश क्षमतेपेक्षा कमी नोंदणी अर्ज आलेले असतील अशा विभागात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत मुख्य परिसर व उपपरिसर धाराशिव विभागप्रमुखांना कळविण्यात आले आहे..Hospital loan Fraud in Kolhapur : सेवानिवृत्त शिक्षकाची पावणेसहा कोटींची फसवणूक, 'हॉस्पिटल उभारणी'चे लाटले कर्ज; ठार मारण्याचीही दिली धमकी, तिघांना अटक.पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम प्रवेशाबाबत ज्या विभागात प्रवेश क्षमतेपेक्षा कमी नोंदणी अर्ज आलेले असतील अशा विभागात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी विभागात स्तरावर नोंदणी करून प्रथम प्रवेशास आलेल्या विद्यार्थ्यास प्राधान्याने प्रवेश देण्यात यावे. तसेच अशा विभागाच्या विभागप्रमुखांनी त्यांच्या स्वाक्षरीने प्रवेशोत्सुक विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्यासंबंधीची लिंक सुरू करण्यात आली आहे, असे पदव्युत्तर विभागाचे उपकुलसचिव माधव वागतकर यांनी कळविले आहे..FDA Raid on Dairy : FDA चा मोठा दणका! 1 लाख 32 हजारांचे दूध जागेवरच नष्ट; दुधात मिसळली जात होती हानिकारक पावडर, मराठवाड्यासह गुजरातला केला जात होता पुरवठा.सर्वसाधारण यादी जाहीरपदवी व पदव्युत्तर विभगासाठी दोन ते २८ जून या काळात समर्थ पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाइन नोंदणी करण्यात आली. नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांची पहिली सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी मंगळवारी (ता. सात) घोषित करण्यात आली. येत्या शनिवारी प्रवेशित विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर होणार आहे. जागा रिक्त असलेल्या विभागांत प्रवेशासाठी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन नोंदणी करण्यासाठी ११ ते ३१ जुलै या काळात लिंक सुरू ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती युनिकचे संचालक डॉ. प्रवीण यन्नावार यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.