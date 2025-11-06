Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University: कंत्राटी अध्यापकांना मुदतवाढ; व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत निर्णय

छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील ७३ अध्यापक भरतीच्या अर्ज प्रक्रियेला मुदतवाढ दिली. दरम्यान, शैक्षणिक कार्यात खंड पडू नये म्हणून विद्यापीठातील कंत्राटी प्राध्यापकांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेत सोमवारी (ता. तीन) घेतला आहे..विद्यापीठातील विविध विभागांत विद्यापीठ निधीतून एकत्रित वेतनावर कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त केलेल्या कंत्राटी सहायक प्राध्यापकांना तसेच गोपीनाथराव मुंडे ग्रामीण विकास व संशोधन संस्था, संतपीठ, पैठण येथील नियुक्त सहायक प्राध्यापकांना शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ च्या द्वितीय सत्रासाठी सात दिवसांचा खंड देऊन मुदतवाढ देण्यास सर्वानुमते मान्यता दिली. आजीवन अध्ययन व विस्तार विभागात नियुक्त कंत्राटी अध्यापकांबाबत आढावा घेऊन निर्णय घेण्यात येणार आहे..गीताच्या विस्तारीकरणासाठी समितीडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ गीताचे विस्तारीकरण करण्यासाठी ३० नोव्हेंबरच्या अधिसभा बैठकीत पारित ठराव व्यवस्थापन परिषदेस सादर केला. प्र-कुलगुरू डॉ. वाल्मीक सरवदे, सदस्य डॉ. दासू वैद्य, डॉ. मुस्तजीब खान, डॉ. संजय मोहोड, कुलसचिव डॉ. प्रशांत अमृतकर हे सदस्य सचिव असतील..Pune News : विद्यापीठाच्या हिवाळी सत्र परीक्षेसाठी १४ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज करता येणार.विहिरींना संरक्षित करणारविद्यापीठाच्या मुख्य परिसरातील विहिरींना संरक्षित करण्याचा निर्णय विद्यापीठ प्रशासनाने घेतला आहे. विद्यापीठाच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीजवळील विहरीजवळ मृतदेह आढळून आला. त्यानंतर विद्यापीठाने सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पाऊले टाकली आहे. पार्कींग शेजारील विहीर, परीक्षा भवन मागील विहीर, काळ्या मळ्यातील विहीर व चतुशृंगी विहीर आदी ठिाकणी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कठडे बांधणे, जाळी बसविणे, सूचना फलक बसविणे आणि अंधार असलेल्या ठिकाणी लाइट, हायमास्ट बसवण्याचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेत घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.