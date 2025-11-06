छत्रपती संभाजीनगर

Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University: कंत्राटी अध्यापकांना मुदतवाढ; व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत निर्णय

Marathwada University: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात ७३ प्राध्यापक भरती अर्जांना मुदतवाढ. कंत्राटी प्राध्यापकांना सात दिवसांचा खंड देऊन मुदतवाढ. शैक्षणिक सत्रात खंड न पडता, विद्यापीठाच्या कार्याचा सुरळीतपणा टिकवण्यासाठी व्यवस्थापन परिषदेचा निर्णय.
Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University

Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील ७३ अध्यापक भरतीच्या अर्ज प्रक्रियेला मुदतवाढ दिली. दरम्यान, शैक्षणिक कार्यात खंड पडू नये म्हणून विद्यापीठातील कंत्राटी प्राध्यापकांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेत सोमवारी (ता. तीन) घेतला आहे.

Loading content, please wait...
Marathwada
education
Recruitment
University

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com