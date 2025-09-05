छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar: एनआरआयएफ रॅंकिंग घसरले; विद्यापीठात प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा, कमी झालेल्या संशोधनाचा परिणाम

Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला नॅककडून ए प्लस मानांकन मिळाले असले तरी यंदा एनआयआरएफ रॅंकिंगमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. संशोधन प्रकाशनांची संख्या आणि प्लेसमेंट कमी झाल्यामुळे विद्यापीठाच्या रॅंकिंगवर परिणाम झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : ‘नॅक’कडून ‘ए प्लस’ मानांकन मिळवलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क अर्थात एनआयआरएफ रँकिंगमध्ये यंदा मोठी घसरण झाली आहे. प्राध्यापकांच्या निवृत्तीमुळे विद्यापीठाच्या संशोधन प्रकाशनांच्या संख्येत घट झाली, ज्याचा परिणाम एनआयआरआफ रँकिंगवर दिसून आला. तसेच प्लेसमेंटचा परिणामही रॅंकिग घसरण्यात झालेला आहे.

