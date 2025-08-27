Sports Achievements: मराठवाडा विद्यापीठाचा क्रीडा विभाग पुढाकार; राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूंचा सन्मान

छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा क्रीडा विभागाच्यावतीने क्रीडा नियोजन समितीची बैठकीत सव्वाशे खेळाडूंसह प्रशिक्षकांचा गौरव सोहळा मंगळवारी (दि.२६) पार पडला.. यावेळी कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नाट्यगृहात सकाळी अकराला हा कार्यक्रम झाला. यावेळी अंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टर अनन्या पाटील, प्र-कुलगुरू डॉ. वाल्मीक सरवदे, कुलसचिव डॉ. प्रशांत अमृतकर, क्रीडा संचालक डॉ. सचिन देशमुख यांची उपस्थिती होती.\r.राज्य क्रीडा महोत्सव स्पर्धा ः विद्यापीठाचा व्हॉलीबॉल पुरुष संघ -कौशिक शेलोटकर, संकेत पाटील, जीवन पवार, सय्यद अर्षद अली, रिझवान शाह, प्रथमेश गंगावणे, प्रणय बोरकर, जीवक वाघमारे, सौरभ मांजरे, सय्यद मुजतहीद, रोहित पांडे, व दुर्गेश सोनार. बुद्धिबळ महिला गट - संस्कृती वानखेडे, भाग्यश्री पाटील, तनिष्का बोरामणीकर, सानिया तडवी व संघमित्रा बोदडे. ॲथलेटिक पुरुष - किशोर मरकड ५००० मीटर रनिंग सिल्व्हर मेडल. अर्जुन शिंदे १५०० मीटर सिल्व्हर मेडल, ओंकार पडवळ थाळीफेक सिल्व्हर मेडल. महिला खेळाडू- सुरेखा आडे जावेलिंग थ्रो सिल्व्हर मेडल, कल्पना मळकामी ट्रिपल जंप गोल्ड मेडल, कल्पना मडकामी लाँग जंप सिल्व्हर मेडल. खो-खो पुरुष संघ- सचिन पवार, रमेश वसावे, सोहन गुंड, तेजस सावंत, श्रीशंभु पेठे, विजय शिंदे, रोहित चव्हाण, दळवी ओंकार, आनंद सताले, शाम शोभले, अनिकेत पवार, रुद्र थोपटे. बॅडमिंटन पुरुष गट- निनाद कुलकर्णी, प्रथमेश कुलकर्णी, सदानंद महाजन व सिद्धेश्वर वेदांत बास्केटबॉल पुरुष संघ- विपुल कड (कर्णधार), जयराज तिवारी, नरेंद्र चौधरी, अमन शर्मा, अनिमेश म्हस्के, साहिल सय्यद, सुमित पवार, अझमत खान, कृष्णकांत शिरोळे, सौरभ ढिपके, प्रणव कोलेश्वर, आदित्य तळेकर. .अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पर्धा ः तलवारबाजी- अभय शिंदे - सुवर्णपदक, निखिल वाघ रजत पदक. ताईक्वांदो- नयन बारगजे कांस्यपदक. जलतरण- मयूर खलाटे कांस्यपदक. बुद्धिबळ -कांस्यपदक संस्कृती वानखडे, भाग्यश्री पाटील, तनिष्का बोरामणीकर, सानिया तडवी, साचलं बिहाणी, संघमित्रा बोदडे. पिस्तूल शूटिंग रजतपदक- रिया थत्ते, कृष्णाली राजपूत, तेजस्विनी कदम. पश्चिम विभागीय आंतर विद्यापीठ क्रीडा स्पर्धा ः बॅडमिंटन पुरुष- कांस्यपदक नागेश चामले, प्रथमेश कुलकर्णी, यश शहा, श्रावण दुधाळे, निनाद कुलकर्णी, सदानंद महाजन, तुषार शर्मा. खो-खो महिला- कांस्यपदक, प्राची जतनुरे, अमृता माने, गायत्री शिंदे, तन्वी उभे, गौरी मडके, तेजस्विनी काळे, संध्या सुरवसे, दीक्षा सोन्सुरकर, अमृता सुरवसे, आकांक्षा त्रिभुवन, शिवानी येंद्रवकार, प्राजक्ता मंडलिक, नम्रता गाडे, गौरी शिंदे, कांचन पवार. हँडबॉल पुरुष- कांस्यपदक बच्चे शुभम, निखिल आगोने, प्रवीण दिंडे, बाबर धीरज, राहुल माने, राहुल गवळी, सुरज भोसले, परेश चौधरी, तुषार परदेशी, आदित्य बोडके, वैष्णव दीक्षांत, ऋषिकेश चौधरी, नवनाथ राठोड, राकेश वानखेडे, प्रसाद जाधव, भगवान झुबेर. या प्रशिक्षक व व्यवस्थापकांचा सन्मान व्हॉलीबॉल..Marathwada University: मराठवाडा विद्यापीठ काढणार ‘स्टार्टअप यात्रा’; कुलगुरू डॉ. फुलारी, गुणवत्ता शोधण्यासाठी विशेष मोहीम .अभिजित दिखत, आशिष शुक्ला. बुद्घिबळ- डॉ. नेहा माने, विलास राजपूत, रेणूका बोरमणीकर. ॲथलेटिक- डॉ. सुहास यादव, डॉ. प्रशांत तौर, डॉ. सीमा मुंढे, डॉ. राम जाधव. खो-खो- डॉ. युसूफ पठाण, डॉ. हेमंत वर्मा. बॅडमिंटन- चेतन तायडे, डॉ. राजेश क्षीरसागर, हिमांशू गोडबोले. बास्केटबॉल- डॉ. जमीर सय्यद. हँडबॉल -डॉ. फेरोज सय्यद, अनिकेत निकाळजे, डॉ. सत्यजित पगारे. खो-खो महिला- डॉ. रफिक शेख, डॉ. यास्मिन शेख. पिस्तूल शूटिंग- डॉ. अस्मा परवीन, डॉ. अभिजित दिखत, डॉ. कपिल सोनटक्के. तरवारबाजी- तुषार आहेर, डॉ. पांडुरंग रनमाळ. जलतरण- डॉ. जी. सूर्यकांत. तायक्वांदो- लता कलवार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.