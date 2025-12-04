छत्रपती संभाजीनगर

Success Story: पारळ्याच्या शेतकऱ्याचा मुलगा झाला भूवैज्ञानिक; कैलास आहेर यांचे लोकसेवा आयोगाच्या महाराष्ट्र भूजल सेवा परीक्षेमध्ये यश

MPSC Bhujal Seva: वैजापूर तालुक्यातील शेतकरी कुटुंबातून आलेले डॉ. कैलास आहेर महाराष्ट्र भूजल सेवेत वरिष्ठ भूवैज्ञानिकपदी निवडले गेले. दशकभराच्या भूजल संशोधन, अहवालनिर्मिती व जनजागृती मोहिमेतील त्यांच्या कार्याची दखल.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : वैजापूरच्या डोंगरथडी भागातील पारळा येथील शेतकरी कुटुंबातील डॉ. कैलास रामभाऊ आहेर यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र भूजल सेवा परीक्षेमध्ये वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (गट-अ) पदासाठी निवड झाली.

