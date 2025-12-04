Success Story: पारळ्याच्या शेतकऱ्याचा मुलगा झाला भूवैज्ञानिक; कैलास आहेर यांचे लोकसेवा आयोगाच्या महाराष्ट्र भूजल सेवा परीक्षेमध्ये यश

छत्रपती संभाजीनगर : वैजापूरच्या डोंगरथडी भागातील पारळा येथील शेतकरी कुटुंबातील डॉ. कैलास रामभाऊ आहेर यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र भूजल सेवा परीक्षेमध्ये वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (गट-अ) पदासाठी निवड झाली..भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (जीएसडीए)मध्ये कार्यरत असणाऱ्या वरिष्ठ भूवैज्ञानिक पदांसाठी ही परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेत तांत्रिक ज्ञान, भूवैज्ञानिक विश्लेषण क्षमता आणि प्रशासनिक कौशल्य अशा विविध पैलूंवर उमेदवारांची कसोटी घेतली होती..डॉ. आहेर यांनी गेल्या दहा वर्षांत भूजल अंदाजपत्रक, भूजल मूल्याकंन, जागतिक बँक अर्थसहायित जलस्वराज्य-२ अंतर्गत निर्धारण व लोकसहभागातून भूजल व्यवस्थापन प्रकल्पाचा प्रभाव मूल्यांकन अहवाल, मराठवाडा विभागाचा पाणी गुणवत्ता अहवाल करण्यात त्यांचे योगदान महत्त्वाचे ठरल्याने भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणांच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त त्यांना उत्कृष्ट भूवैज्ञानिक अधिकारी म्हणून गौरविले होते..डॉ. आहेर यांनी ग्रामीण भागात पाण्याच्या स्रोतांचा अभ्यास, विहिरींचे सर्वेक्षण, भूजल पातळीचे निरीक्षण, जलसंधारणाचे प्रकल्प, तसेच शाश्वत जलवापराचे नियोजन या कामांत तसेच महिला बचत गट आणि शेतकरी, शहरी भागातील अपार्टमेंट, औद्योगिक क्षेत्र, महाविद्यालयीन युवकांसह समाजातील सर्व भूजल वापरकर्त्यांसाठी ‘भूजल पुनर्भरण’, ‘पाण्याची बचत हेच पाण्याचे संवर्धन’ या विषयांवर जनजागृती करण्यात जिओ फोरमच्या माध्यमातून हिरीरीने सहभाग नोंदविला आहे..Gadchiroli News: शेतकऱ्यांच्या समस्या कायम; तलाठ्यांचे आंदोलन, पावसाने शेतकऱ्यांच्या कष्टांची सारी पुंजी गेली वाहून .त्यांचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकूण साठ रिसर्च पेपर प्रसिद्ध झाले असून त्यांना राष्ट्रीय पातळीवरील दहा नामांकित संस्थांनी फेलोशिप दिलेली आहे. त्यात इंडियन जिऑलॉजिकल काँग्रेस, इंटरनॅशनल सायन्स काँग्रेस असोसिएशन, इंडियन सोसायटी ऑफ रिमोट सेन्सिंग, इंडियन सोसायटी ऑफ जिओमॅटिक, इंडियन सोसायटी ऑफ आप्लिइड जिओ केमिस्ट्री, यांच्या समावेश आहे. ते संशोधन क्षेत्रात नावाजलेल्या स्प्रिनजर प्रकाशनाच्या अरेबियन जर्नल ऑफ जिओ सायन्सचे पुनरावलोकनकर्ता म्हणूनही काम करत आहेत; तसेच ते जिओफोरमचे सहसचिव आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.