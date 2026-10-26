‘ड्राइव सीएसएन’ कार्यशाळा गुरूवारी

‘ड्राइव्ह सीएसएन’ कार्यशाळा गुरुवारी
छत्रपती संभाजीनगर, ता. २६ : इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) उद्योगातील संधींचा लाभ स्थानिक उद्योगांना मिळावा, यासाठी चाचणी सुविधा, प्रमाणीकरण आणि कौशल्य विकासावर भर देण्यात येणार आहे. यासंदर्भात गुरुवारी (ता. २९) मराठवाडा ऑटो क्लस्टर येथे सकाळी ११ ते दुपारी ४ या वेळेत ‘ड्राइव्ह सीएसएन’ कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर परिसरात ५० हजार कोटी रुपयांहून अधिक प्रस्तावित ईव्ही गुंतवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) ईव्ही पुरवठा साखळीत संधी मिळवून देण्यावर कार्यशाळेत चर्चा होईल. चाचणी व प्रमाणनाचा खर्च, तांत्रिक कौशल्यांची कमतरता आणि मंजुरी प्रक्रियेतील विलंब यांसारख्या अडचणींवर उपाय शोधण्यात येणार आहेत. सिम्युलेशन तंत्रज्ञान, बॅटरी क्षेत्रातील कौशल्ये आणि चाचणी सुविधांच्या विकासावरही चर्चा होईल. डब्ल्यूआरआय इंडिया यांच्या पुढाकारातून मॅजिक, मराठवाडा ऑटो क्लस्टर आणि देवगिरी इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर यांच्या सहकार्याने ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. ग्लोबल एन्व्हायर्नमेंट फॅसिलिटीच्या मदतीने आणि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीखाली राबविण्यात येणाऱ्या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रकल्पाला नीती आयोगाचे मार्गदर्शन लाभत आहे. वाहन उत्पादक कंपन्या, एमएसएमई, ईव्ही स्टार्टअप्स, चाचणी संस्था आणि कौशल्य विकास संस्थांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. सहभागासाठी https://forms.gle/PEYrMSXS27dqcS7R8 या लिंकवर नोंदणीचे आवाहन करण्यात आले आहे.