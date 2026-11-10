Fodder Crisis: पाणीटंचाईनंतर आता चाऱ्याची चिंता; पशुपालक शेतकरी अडचणीत

करमाड, : दुष्काळात पिण्याच्या पाण्याबरोबरच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. जिल्ह्यातील चार लाख ७३ हजार ५६८ जनावरांच्या चाऱ्याची व्यवस्था कशी करायची, असा प्रश्न पशुपालक शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. मागील वर्षी साठवून ठेवलेला वाळलेला चारा संपत आला असून, उपलब्ध चाऱ्याचे दरही वाढले आहेत. ज्वारीच्या एका पेंढीचा दर ५० रुपयांवर पोचल्याने जनावरांचे संगोपन करताना शेतकऱ्यांची मोठी कसरत होत आहे. त्यामुळे शासनाने चारा छावण्या सुरू करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे..जिल्ह्यात एकूण एक हजार ३५६ महसुली गावे आहेत. शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून अनेक शेतकरी दुग्धव्यवसाय करतात. गाई-म्हशींच्या दुधातून मिळणारे उत्पन्न अनेक कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन आहे. मात्र, पावसाअभावी चारा उत्पादनात घट झाल्याने दुग्ध व्यवसायासह पशुपालनही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यात ५६ हजार ८२८ लहान, तर चार लाख १६ हजार ७४० मोठी जनावरे आहेत. याशिवाय तीन लाख ५० हजार ६८३ शेळ्या-मेंढ्यांची नोंद आहे..जनावरांच्या चाऱ्याची गरज विचार करता दररोज सुमारे तीन हजार २२६ टन वाळलेल्या चाऱ्याची आवश्यकता आहे. लहान जनावरांना प्रतिदिन तीन किलो, तर मोठ्या जनावरांना सहा किलो वाळलेला चारा लागतो. त्याचबरोबर हिरव्या चाऱ्याचीही मोठी गरज असून, लहान जनावरांना प्रतिदिन साडेसात किलो, तर मोठ्या जनावरांना १८ किलो हिरवा चारा आवश्यक आहे. त्यानुसार दररोज सुमारे तीन हजार ६३८ टन हिरव्या चाऱ्याची गरज भासते. अशा प्रकारे जिल्ह्यातील जनावरांसाठी दररोज सहा हजार ६४ टनांहून अधिक चारा आवश्यक आहे..चारा छावण्यांच्या निर्णयाची प्रतीक्षादुष्काळी परिस्थितीत जनावरांचे संगोपन करणे शेतकऱ्यांना शक्य व्हावे, यासाठी शासनाने चारा छावण्या सुरू कराव्यात, अशी मागणी होत आहे. मात्र, यंदा चारा छावण्या सुरू करण्यासाठी सहकारी आणि सेवाभावी संस्थांकडून फारसा पुढाकार दिसत नाही. २०१९ मध्ये शासनाने चारा छावण्यांतील जनावरांसाठी प्रतिदिन ९८ रुपये खावटी मंजूर केली होती. त्यावेळी उसासह विदर्भातून वाळलेला चारा आणि सोयाबीन भुशाची उपलब्धता होती.यंदा मात्र उसाचा दर प्रतिटन पाच हजार रुपयांच्या पुढे गेल्याने छावण्या चालविण्याचा खर्चही वाढण्याची शक्यता आहे. त्यातच बाहेरील भागातून चारा उपलब्ध होण्याबाबत अनिश्चितता असल्याने संस्थांसमोरही मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे..चाऱ्याचे दर वाढले; आवकही घटलीमागील वर्षी शेतकऱ्यांनी साठवून ठेवलेला वाळलेला चारा आता संपण्याच्या मार्गावर आहे. दुसरीकडे जिल्हाबंदीमुळे बाहेरील जिल्ह्यांतून चारा आणण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. परिणामी, स्थानिक बाजारपेठेतील चाऱ्याची उपलब्धता कमी होऊन दर वाढले आहेत. ज्वारीच्या एका पेंढीचा भाव ५० रुपयांच्या पुढे गेला आहे. विदर्भातही पावसाअभावी सोयाबीन उत्पादनात घट झाल्याने तेथून सोयाबीन भुशाचा पुरवठा होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे चाऱ्याची कमतरता आणि वाढते दर अशा दुहेरी संकटात पशुपालक सापडले आहेत..खरीप हंगामातील चारा उत्पादन आणि शासनाच्या वैरण विकास योजनेअंतर्गत चारा उपलब्ध होत असल्याने सध्या जिल्ह्यात चाऱ्याची टंचाई नाही. फेब्रुवारी-मार्चपर्यंत चारा पुरेल, असा अंदाज आहे. संभाव्य एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर राबविलेल्या चारा साक्षरता अभियानामुळे शेतकऱ्यांनी मुरघास तयार करून चारा साठवला आहे. त्यामुळे सध्या चारा छावण्यांची आवश्यकता नाही.- डॉ. असरार अहमद, जिल्हा पशुसंवर्धन सहायक आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.