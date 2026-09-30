Drought Assessment: फार्मर आयडीपासून बँक खात्यापर्यंत नोंद:दुष्काळाच्या पंचनाम्यात समावेश; जी. श्रीकांत यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

छत्रपती संभाजीनगर : राज्य सरकारने जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांत ‘ट्रिगर-१’ जाहीर करत दुष्काळाचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले; परंतु, १२ प्रकारच्या सवलतींशिवाय पंचनामे नेमके काय करायचे आणि कसे करायचे, यासंदर्भात राज्य सरकारने राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समिती नेमली आहे. या समितीचे सदस्य-सचिव तथा संचालक उदय देशमुख (कृषी) यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनामे करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे आता त्या त्या जिल्ह्याचे प्रशासन थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन दुष्काळाचे पंचनामे करणार आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी ‘सकाळ’ला दिली. यात फार्मर आयडीपासून बँक खात्यापर्यंत नोंद घेतली जाणार आहे..‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या राज्यभरातील २६५ तालुक्यांमध्ये पंचनामे करून सुधारित प्रपत्रानुसार अहवाल सादर करावा लागणार आहे. दरम्यान, पंचनाम्याच्या अहवाल संकलनाबाबतच्या पूर्वीच्या सूचनांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारित प्रपत्रामध्ये गाव, तालुका, जिल्हा, पीक, पिकाचे क्षेत्र, बाधित क्षेत्र, नुकसान झालेल्या क्षेत्राची टक्केवारी, पंचनाम्याची तारीख आणि पंचनामा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची माहिती नोंदवावी लागणार आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांनीही दुष्काळाच्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाची बैठक घेऊन थेट बांधावर जाण्याचे आदेश दिले..असे होणार पंचनामेविभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी सांगितले, ‘सुधारित परिपत्रकानुसार शेतकऱ्याचे नाव, ‘८-अ’नुसार एकूण क्षेत्र, बाधित पिकांची नावे, नुकसानीची टक्केवारी (यामध्ये ३३ टक्क्यांपेक्षा कमी आणि त्याहून अधिकचे क्षेत्र स्वतंत्र नोंदवावे लागणार आहे) यांचा समावेश असेल. दरम्यान, शेतकऱ्याला ‘फार्मर आयडी’ द्यावा लागणार आहे; परंतु, हा आयडी उपलब्ध नसलेल्या शेतकऱ्यांनी आधार क्रमांक द्यावा लागेल..संबंधित शेतकऱ्याचे कोणत्या बँकेत खाते आहे, त्या बँकेचे नाव, आयएफएससी कोड, खाते क्रमांक आणि पंचनामा केलेल्या शेतकऱ्याची स्वाक्षरी आदींचा सुधारित पंचनामा नियमावलीमध्ये समावेश आहे. पंचनाम्याची ही सर्व माहिती विभागीय आयुक्तांमार्फत राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीला पाठविली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.